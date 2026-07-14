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Port Vale v Salford City - Sky Bet League TwoGetty Images Sport

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Scholes: «¡Preveo un partido caótico entre Inglaterra y Argentina que acabará con 7 goles!»

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
P. Scholes
Inglaterra
Argentina
EE. UU.

Si Argentina pierde, todos se alterarán; pero una derrota de Inglaterra sería una catástrofe, según la leyenda del United.

Paul Scholes, leyenda inglesa del Manchester United, prevé un «caos total» en la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina, este miércoles por la tarde, y augura un partido emocionante con siete goles.

Inglaterra llegó a semifinales tras ganar 2-1 a Noruega, y Argentina eliminó a Suiza 3-1.

Scholes no se mostró muy impresionado por ninguno de los dos equipos, pero prefiere la plantilla del seleccionador alemán Thomas Tuchel a la del argentino Lionel Scaloni.

Para él, la semifinal es un 50-50, pero apuesta por una victoria inglesa con siete goles.

Aun así, cree que el título se les puede escapar, pues no ve a Inglaterra superando a Francia en una eventual final.

World Cup
Inglaterra crest
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ARG

«La trayectoria de Inglaterra y Argentina ha sido muy similar», declaró Scholes al diario inglés «Metro». «Ninguno ha jugado bien, pero ambos han superado los partidos».

Y añadió: «Lo más importante es que Argentina ya lo ha hecho y sabe ganar estos partidos en grandes torneos. Nosotros aún no lo hemos demostrado».

Y añadió: «Será un partido emocionante, incluso caótico. Podría acabar 4-3 para cualquiera, con tarjetas amarillas y rojas. Si Argentina pierde, todos empezarán a dar patadas; para nosotros sería una catástrofe».

Y añadió: «Creo que podemos ganar a Argentina y a España, pero no estoy seguro de que podamos con Francia. Necesitamos que España elimine a Francia en la otra semifinal».

Y añadió: «Veo la semifinal como una moneda al aire. Argentina puede ser favorita por experiencia, pero prefiero nuestra plantilla, aunque esté Lionel Messi».

Y cerró: «Preveo un 4-3 para Inglaterra. Será un caos total, con expulsiones y de todo».

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