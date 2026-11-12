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Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, se pronunció sobre la renovación de su contrato con la Albiceleste hasta 2030.

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El diario Sport publicó las declaraciones de Scaloni, quien agradeció a la Federación Argentina y expresó su entusiasmo por continuar con el proyecto.

Scaloni afirmó: "Estoy muy feliz, han hecho un gran esfuerzo para cerrar este acuerdo. Y aunque no son tiempos fáciles para los miembros de mi familia, esto me produce una gran sensación de satisfacción".

Y continuó: "Con toda sinceridad. Es lo que todos queríamos desde el principio. Seguimos como el primer día, con el mismo entusiasmo y las mismas ganas de siempre, de lo contrario no sería posible que estuviera aquí".

Y recalcó: "Trabajar en este puesto exige hacerlo con toda la energía y la vitalidad. Y después de consultarlo con mis allegados, decidimos que continuar era la mejor opción".

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Scaloni añadió: "La Federación Argentina y su presidente han hecho un gran esfuerzo. Y de ahora en adelante comienza una etapa importante en nuestra trayectoria, durante la cual daremos la oportunidad a los jóvenes jugadores que esperan su turno".

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Y señaló: "Necesitamos tener paciencia con estos jugadores, pues poseen un potencial enorme, pero quizá todavía no han alcanzado el nivel que nos ofrecieron Lionel Messi, Ángel Di María y Otamendi".

El entrenador de la Albiceleste aseguró: "De ahora en adelante, estos jugadores necesitan la comprensión de todos. Yo tengo el mismo entusiasmo y las mismas ganas que tenía el primer día".

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El entrenador Scaloni también evocó a Lionel Messi, con quien no podrá contar durante la próxima etapa tras su retiro internacional, reconociendo que es un jugador imposible de reemplazar.

Scaloni dijo: "Messi es imposible de reemplazar, y no hay forma de darle la vuelta al asunto e intentar jugar de la misma manera en su ausencia, eso no es posible. Su influencia no se limitaba a lo que aportaba dentro del campo, sino que se extendía también a lo que generaba a su alrededor".

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Y recalcó: "Ahora intentaremos continuar sin él, manteniendo un estilo de juego similar y buscando otras alternativas. Es difícil confeccionar una lista para la selección en su ausencia, pero todos tenemos que acostumbrarnos a ello. Y nuestra tarea será jugar de la misma manera sin él".

Lionel Scaloni no reveló la identidad del jugador que vestirá el dorsal número 10, que llevaba el ex astro del Barcelona, durante el próximo periodo.

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Al respecto dijo: "No hemos pensado en el jugador al que le daremos ese número hasta que sea obligatorio, y cuando llegue ese momento veremos a quién se lo damos. Este asunto no me preocupa ni lo considero importante. Cuando tomemos la decisión, esperamos que la elección sea definitiva y no darle el dorsal número 10 a todos los jugadores. Cuando decidamos, esperamos que le corresponda a un jugador que pueda conservarlo. Esa es la idea".

Según lo publicado por la prensa argentina, el nuevo acuerdo entre Scaloni y la selección contempla un contrato dividido en dos etapas, bajo la fórmula de dos años + dos años.

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La primera etapa se extiende durante los próximos dos años, con el foco puesto en la Copa América 2027, e incluye la posibilidad de rescindir el contrato de forma anticipada, si el entrenador siente que ya no tiene la motivación o la energía necesarias para continuar.

En cuanto a la segunda etapa, prolongará el contrato por dos años adicionales, con el objetivo de llegar a la siguiente fase final de la Copa del Mundo.

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A nivel del cuerpo técnico, el cambio más destacado es la ausencia de Walter Samuel, que decidió emprender una nueva experiencia profesional como entrenador en Europa. Al margen de esto, el cuerpo técnico conservará su habitual composición, que incluye a Pablo Aimar, Roberto Ayala, Luis Martín, Martín Tocalli y Matías Manna.