Scaloni: «Espero que Yamal sea suspendido antes de la final del Mundial»

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, ha advertido del peligro de Lamine Yamal, al que califica de jugador excepcional.

Se espera que Yamal, una de las bazas de España, juegue la final del domingo contra Argentina.

Aunque aún no ha mostrado su mejor nivel tras recuperarse de una lesión en los isquiotibiales, sigue ganando ritmo.

En la rueda de prensa, Scaloni declaró: «¿Cómo se puede parar a Yamal? Ojalá pudiéramos encerrar a Lamine en su habitación».

Y añadió: «Yamal es un jugador verdaderamente excepcional. Este chico es un tesoro para el fútbol, aún es muy joven y tiene mucho que aportar a este deporte».

Y concluyó: «Es un talento que dará muchas alegrías a España en el futuro, pero esperamos que no sea este domingo. Al igual que Lionel Messi, es uno de esos jugadores muy difíciles de marcar y detener».