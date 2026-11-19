Cómo ver el Sao Paulo vs Fluminense con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 35 19 nov 2026 - 19:30

El Sao Paulo recibe al Fluminense en un partido de la Serie A con mucho en juego para ambos clubes, situados en zonas distintas de la clasificación. El equipo de Dorival Junior ocupa la décima posición y busca poner fin a una racha de una sola victoria en sus últimos cuatro partidos de liga.

El Fluminense llega en mucho mejor momento. El equipo de Marcao ha ganado sus dos últimos partidos de la Serie A y afronta este encuentro en la cuarta posición, plenamente metido en la lucha por una plaza continental.

El Sao Paulo ha mostrado una forma irregular últimamente. Empató 0-0 con el Corinthians en su último encuentro y perdió 3-2 ante el Bahia la semana anterior, un resultado que dejó al descubierto sus debilidades defensivas en un momento crucial de la temporada.

El Fluminense, en cambio, ganó 3-0 al Vitoria en su partido más reciente y dio continuidad a una victoria anterior frente al Internacional, lo que le ha permitido llegar con una buena dinámica. Afronta este encuentro con confianza.

Los enfrentamientos directos añaden interés al duelo. El Fluminense ha ganado los dos últimos partidos entre ambos equipos, incluida una sorprendente victoria por 6-0 en noviembre de 2025, y el Sao Paulo tendrá ganas de resarcirse en casa.

Para el Sao Paulo, los tres puntos son casi imprescindibles si quiere alejarse de la zona media de la tabla. Para el Fluminense, una victoria reforzaría su posición entre los cuatro primeros.

Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber para ver este partido en directo.

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