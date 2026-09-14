El árbitro asistente de vídeo Matt Donohue pagó el precio de su error catastrófico en el estadio de Old Trafford al ser excluido de la dirección de los partidos de la próxima jornada de la Premier League esta semana.

Los responsables del comité de árbitros habían presentado una disculpa pública apenas tres horas después del pitido final del derbi de Manchester, ayer domingo, después de que Donohue validara erróneamente el gol de Erling Haaland pese a la existencia de un claro fuera de juego sobre Enzo Fernández.

Según el diario británico "The Sun", Donohue y su asistente Blake Antrobus fueron excluidos de la lista de designaciones arbitrales para la última jornada antes del parón internacional.

Un portavoz del comité de árbitros profesionales declaró: "Matt Donohue y Blake Antrobus no han recibido ninguna designación para los partidos de esta semana tras el derbi de Manchester del domingo".

Y añadió el portavoz: "La decisión adoptada por el presidente del comité de árbitros, Howard Webb, y el equipo directivo llega con el anuncio de las últimas designaciones de los árbitros de los partidos, lo que significa que el árbitro asistente de vídeo y el árbitro asistente de la tecnología de vídeo en el partido entre Manchester United y Manchester City no dirigirán ningún encuentro hasta después del parón internacional, como mínimo".

Howard Webb contactó con el antiguo profesor Donohue —aficionado del Tottenham, oriundo de la región de Essex, que se trasladó a Manchester para cursar estudios universitarios hace 10 años y que aún reside allí— pocos minutos después del pitido final para pedirle una explicación de su error.

El comité de árbitros profesionales publicó una aclaración oficial del suceso poco después de las nueve de la noche del domingo.

Un portavoz del comité afirmó: "El árbitro asistente de vídeo no se dio cuenta del posible impacto de su situación, y debería haber recomendado la revisión de la jugada en la pantalla del terreno de juego".

Y prosiguió el portavoz: "Esta noche se ha contactado con el Manchester United para reconocer lo que consideramos un error de apreciación, y se llevará a cabo una revisión exhaustiva del suceso".

Pese a admitir que se trata de un error humano, Webb comprendió la necesidad de tomar una medida contundente.

Los responsables de la Premier League consideran que la respuesta anticipada de Webb contribuyó a gestionar la crisis, aunque se espera que la revisión sea rápida y ofrezca recomendaciones claras y firmes para evitar que se repita.

"The Sun" asegura que la asociación de la Premier League no tiene previsto presentar ninguna objeción oficial a Webb ni al comité de árbitros, por considerar que asumir la responsabilidad del error de forma pública fue un paso importante y notorio.

Esta decisión significa que Donohue y Antrobus no participarán en ninguna labor arbitral en los partidos hasta el 11 de octubre, como mínimo.



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