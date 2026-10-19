El periodista español David Sánchez pronosticó el regreso de la polémica en torno al caso Negreira y el arbitraje español en caso de que el Barcelona venza al Real Madrid en el próximo Clásico, al considerar que el resultado del encuentro podría devolver a la actualidad las acusaciones que se plantean sobre el beneficio del conjunto catalán con las decisiones arbitrales.

Sánchez señaló, durante la sección "Picotazos" del programa "La Tribu" de la radio "Marca", que una victoria del Barcelona en el Clásico llevaría de nuevo a que circulen términos como "la Liga Negreira sucia", en alusión a la controversia vinculada al caso Negreira, que ha ensombrecido al fútbol español durante los últimos años.

El periodista español criticó lo que describió como una doble vara de medir en el tratamiento de las decisiones arbitrales, al indicar que los errores que favorecen al Real Madrid se tratan como errores humanos, mientras que las decisiones de las que se beneficia el Barcelona reciben críticas y ataques mayores.

En contrapartida, Sánchez apuntó a la existencia de una gran diferencia entre ambos equipos en el plano futbolístico, al considerar que el Barcelona practica un buen fútbol, mientras que el Real Madrid no muestra el mismo nivel, pese a la polémica existente sobre el arbitraje.

Cerró sus declaraciones subrayando que los resultados de los partidos y el rendimiento de ambos equipos seguirán siendo factores fundamentales en la continuidad de la polémica, y previó que se reavive el debate sobre el caso Negreira si el Barcelona logra la victoria en su próximo enfrentamiento en su estadio.