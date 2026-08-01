Sami Ouaissa disputó el viernes ante el Sevilla sus primeros minutos de juego de la pretemporada con el NEC. El futbolista más desequilibrante del conjunto de Nimega arrastró en el último tiempo una lesión de tobillo, mientras surgían rumores de que utilizaba su dolencia como excusa para forzar un traspaso. Una absoluta tontería, sostiene Ouaissa ante RN7 Sport.

Ouaissa tuvo la pasada temporada una gran contribución al éxito del NEC. Con siete goles, una asistencia y sus acciones creativas, contribuyó al histórico tercer puesto en la Eredivisie. Con su buen rendimiento, el zurdo de 21 años ha despertado el interés de, entre otros, PSV y Feyenoord.

Ouaissa mostró el viernes su clase en el amistoso perdido ante el Sevilla (1-2) al marcar con una bonita definición tras una combinación. Sin embargo, el centrocampista derecho no quiere ni oír hablar de su 'último gol con el NEC'. "He estado lesionado, todavía un poco, pero se acerca un partido importante".

El martes, el NEC se enfrentará al Olympiakos en el partido de ida de la tercera ronda previa de la Liga de Campeones. "Quiero ayudar al equipo lo máximo posible con lo que pueda. Espero estar listo para eso el martes", cuenta Ouaissa, que lamenta sus molestias en el tobillo. "Es una mierda, también por el momento en que llega".

"No creo que mucha gente me crea, o me creyera. Pero bueno, eso depende de esas personas. Yo conozco mi cuerpo mejor que nadie. Normalmente no soy de lesionarme, pero es pura mala suerte. Y también el momento es pura mala suerte". El entrenador Dick Schreuder tendrá que determinar el martes cuántos minutos podría aguantar Ouaissa en el Estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo.

"En un momento dado empecé a irritarme muchísimo", continúa Ouaissa. "Pensé: innecesario. La gente que realmente me conoce sabe que no voy a fingir una lesión. Sean cuales sean mis planes, tengo que estar en forma. ¿Por qué no iba a entrenar ni a jugar partidos? ¿Y menos aún durante tanto tiempo?"

"Pero bueno, la gente puede decir lo que quiera. Estoy contento de haber vuelto y, aunque sea con un poco de dolor, intento ayudar al equipo", concluye Ouaissa. El contrato del internacional sub-21 neerlandés en tres ocasiones en el Goffertstadion se extiende hasta mediados de 2028.