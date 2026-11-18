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El jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), aseguró que Arabia Saudí se prepara para ofrecer una edición excepcional de la Copa Asiática 2027 y expresó su confianza en la capacidad del comité organizador y de la Federación Saudí para sacar adelante el torneo con la mejor imagen de la historia de la competición, después de que se aprobara su reprogramación para disputarse del 23 de diciembre de 2027 al 21 de enero de 2028.

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El presidente de la AFC habló de la decisión en declaraciones exclusivas al diario «Asharq Al-Awsat», tras la reunión del Comité Ejecutivo de la AFC celebrada en la capital tailandesa, Bangkok, y explicó que el aplazamiento del torneo fue el asunto más destacado del orden del día de una reunión que calificó de breve, dado el escaso número de temas incluidos en la agenda.

«La reunión fue breve y los puntos del orden del día eran pocos; el más destacado fue el aplazamiento de la Copa Asiática a diciembre de 2027. Creo que todos coincidimos en nuestro deseo de ver este torneo en el mejor momento posible, de acuerdo con el comité organizador y la Federación Saudí de Fútbol», afirmó el jeque Salman bin Ibrahim.

El presidente de la AFC se mostró optimista con la capacidad organizativa del reino y subrayó que Arabia Saudí cuenta con los medios necesarios para ofrecer un torneo de gran nivel: «Sabemos que la Federación Saudí de Fútbol organizará el mejor torneo de toda la historia de la Copa Asiática y le deseamos mucha suerte».

En cuanto a los motivos del cambio de fechas del torneo, Salman bin Ibrahim explicó que la decisión no fue unilateral por parte de la AFC , sino fruto de amplias consultas con los responsables de la organización y las federaciones implicadas, además de escuchar el punto de vista de las selecciones participantes, con el objetivo de garantizar que la competición se dispute en condiciones adecuadas.

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«La decisión es compartida por todas las partes, tanto el comité organizador como la Federación Saudí y la AFC, y se tomó también después de escuchar la opinión de las selecciones participantes. Queremos que el torneo se celebre en el mejor ambiente posible y elegir el momento más adecuado para ello», declaró el presidente del organismo continental.

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Salman bin Ibrahim señaló que la fecha de la siguiente edición del torneo fue uno de los factores que facilitaron la elección del nuevo calendario, ya que la próxima Copa Asiática se disputará en 2032, lo que concede a la AFC margen de tiempo suficiente para organizar ambas ediciones sin las presiones derivadas de fechas demasiado próximas.

«Sobre todo porque la siguiente edición de la Copa Asiática se celebrará en 2032, es decir, en un año par, así que creo que tenemos tiempo suficiente para elegir el momento adecuado», añadió.

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El presidente de la AFC pasó después a hablar de las relaciones entre las federaciones nacionales miembro y del grado de consenso dentro del organismo continental. Se mostró satisfecho con el nivel de armonía existente y consideró que las discrepancias en algunas posturas no son algo negativo, sino una parte natural del trabajo institucional.

Explicó que el grado de consenso entre las federaciones asiáticas ronda el 90 %, una cifra que considera positiva y que refleja la estabilidad y el entendimiento dentro de la confederación, pese a que un número reducido de federaciones pueda mantener opiniones distintas sobre algunos asuntos.

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«Creo que hay un consenso del 90 %, y eso es positivo. Si hay tres o cuatro federaciones que no están de acuerdo o que tienen otra opinión, es algo normal, como ocurre en cualquier asamblea general de otra confederación continental o incluso en cualquier federación nacional», afirmó el jeque Salman bin Ibrahim en este sentido.

El presidente de la AFC insistió en lo difícil que resulta alcanzar la unanimidad entre todos los miembros y explicó que la existencia de discrepancias puntuales no resta éxito al funcionamiento del sistema, siempre que la mayoría coincida en las líneas maestras y en las decisiones principales.

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«Es difícil encontrar un consenso del cien por cien, pero si llegamos al 90 o al 95 %, creo que lo consideramos un éxito», añadió.

El Comité Ejecutivo de la AFC aprobó oficialmente, durante su reunión en Bangkok, la reprogramación de la «Copa Asiática 2027» en Arabia Saudí, que se disputará del 23 de diciembre de 2027 al 21 de enero de 2028, en lugar de en su fecha anterior, antes de la gala de entrega de los premios anuales del organismo continental.