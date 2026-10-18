Una estrella de la selección de Marruecos sufrió una fuerte lesión este domingo, lo que representa una mala noticia para Mohamed Ouahbi, entrenador de Marruecos.

La selección marroquí se enfrentará a Níger en dos partidos consecutivos, en las jornadas tercera y cuarta de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones, dentro de menos de un mes.

Ouahbi sigue de cerca a los jugadores de la selección marroquí, repartidos por diferentes ligas, pero este domingo recibió una triste noticia.

El internacional marroquí Azzedine Ounahi sufrió una lesión durante el partido que enfrentó a su equipo, el Panathinaikos, con el Asteras, en la liga griega.

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El cuerpo médico tuvo que retirar a Ounahi en camilla del césped en el minuto 19 del encuentro, que terminó con victoria del Panathinaikos por cinco goles a uno, después de que el centrocampista cayera aquejado de fuertes dolores en el muslo izquierdo.

El club griego no ha revelado oficialmente la naturaleza de la lesión ni el tiempo probable de baja del jugador de la selección marroquí, a la espera de que se someta a pruebas médicas precisas para determinar su gravedad.

Sin embargo, la salida del jugador en camilla y con dolores ha despertado la preocupación sobre la naturaleza de la lesión.

La lesión de Ounahi llega en un momento delicado, antes del regreso de la selección marroquí al ambiente de las competiciones continentales el próximo mes de noviembre, cuando se enfrente a Níger en dos partidos consecutivos los días 13 y 17, en Casablanca y Rabat, en las jornadas tercera y cuarta de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.