Salah vuela en el cielo de Europa con un logro poco común

La estrella egipcia Mohamed Salah brilló en el partido de su club, el Trabzonspor turco, ante el KuPS finlandés, en la primera jornada de la Conference League.

Salah dio la asistencia del primer gol, en el minuto 3, antes de firmar él mismo el segundo tanto, en el minuto 44, y fue sustituido en el minuto 55.

La red de estadísticas Opta señaló que Mohamed Salah se ha convertido en el tercer jugador de la historia que logra marcar y asistir en partidos de la Champions League, la Europa League y la Conference League.

Opta añadió: "Los tres jugadores que han conseguido esta hazaña son Mohamed Salah, Cody Gakpo y Mario Götze".

Mohamed Salah vive una etapa destacada con su club, el Trabzonspor, ya que actualmente lidera la tabla de goleadores de la Superliga turca con 7 goles.

Cabe recordar que el Trabzonspor se enfrentará al Hearts el próximo jueves, en la segunda jornada de la Conference League.