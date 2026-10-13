En Trebisonda ya no se habla de un simple buen arranque, sino de un nuevo fenómeno goleador que lleva un nombre que todo egipcio adora. Todas las miradas apuntan al astro egipcio Mohamed Salah, que en pocas semanas se ha convertido en un ícono para la afición del Trabzonspor, y que se prepara para afrontar un nuevo desafío: marcar sus primeros goles europeos con la camiseta del conjunto granate y azul ante el KuPS Kuopio finlandés.

Salah (34 años) llega a este duelo instalado en la cima de la tabla de goleadores de la Superliga turca con 7 goles, en un arranque fulgurante que nadie esperaba. Solo en las siete primeras jornadas, el internacional egipcio ha participado de forma directa en 10 de los 16 goles del Trabzonspor, con 7 tantos propios y 3 asistencias, lo que lo convierte en el arma ofensiva más peligrosa de la plantilla.

El partido ante el KuPS Kuopio tiene una importancia especial para Salah, según el portal turco "61saat", ya que será su tercer encuentro europeo con la camiseta del Trabzonspor, después de haber disputado los dos partidos de la ronda de play-off de acceso a la Europa League contra el Ferencváros húngaro, en los que jugó los 90 minutos completos en la ida, que su equipo perdió 1-0 en casa, y 64 minutos en la vuelta, que terminó con una dura derrota por 4-0 a domicilio.

A pesar de la enorme experiencia europea que acumula Salah, con 50 goles en la Champions League, 4 en sus rondas previas y 10 en la Europa League a lo largo de su carrera, sigue buscando su primer gol con la camiseta del Trabzonspor en el plano continental.

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El camino goleador de Salah con el equipo comenzó desde el banquillo, ya que debutó en el minuto 58 del partido ante el Kasımpaşa, antes de estallar en el encuentro contra el Başakşehir, que inició como titular y en el que firmó un doblete que condujo a su equipo a la victoria por 2-1.

Después mantuvo su costumbre de sacudir las redes ante el Amedspor, y luego elevó su cuenta a 4 goles desde el punto de penalti frente al Gençlerbirliği, antes de llegar a lo más alto con un triplete histórico en el derbi contra el Galatasaray, con el que comparte el liderato de goleadores con Urban, jugador del Amedspor, con 7 tantos.

Este brillo no ha pasado desapercibido en la prensa internacional: el canal Al Jazeera le dedicó un reportaje especial en el que aseguró que Salah batió un récord al participar de forma directa en 10 goles durante sus primeros 7 partidos en la liga, mientras que el diario inglés "Liverpool Echo" destacó su llamativo rendimiento, señalando su actuación con tres goles y una asistencia en el derbi contra el Galatasaray, además de la asistencia a su compañero Francolino en el partido ante el Samsunspor a domicilio.

En el plano colectivo, los números revelan un curioso fenómeno goleador del Trabzonspor esta temporada: el equipo ha marcado el 75% de sus goles en la primera mitad, con 12 de un total de 16, de los cuales 5 llegaron en los primeros 15 minutos, dos entre los minutos 16 y 30, y 5 entre los minutos 31 y 45, con un promedio goleador de 2,29 tantos por partido.

En cambio, el equipo no ha anotado ningún gol entre los minutos 46 y 60, y solo ha marcado dos entre los minutos 61 y 75, además de otros dos en el tiempo añadido.

El buen momento del Trabzonspor no se limita al ataque, sino que se extiende también a la faceta defensiva: el equipo solo ha recibido 5 goles en 7 partidos, 3 de ellos en la primera mitad y dos en la segunda, lo que refleja la gran sintonía en la línea defensiva y el notable nivel del portero Onana, que ha tenido un papel decisivo en esa solidez atrás.







