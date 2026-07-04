Mohamed Salah, estrella de Egipto, habló tras avanzar a octavos y enfrentar a Argentina en el Mundial 2026.

Tras el partido, declaró a la prensa: «Ahora no sueño con nada concreto. En el futuro quiero presumir de haber dado esperanza a la gente, sobre todo a los niños, no solo en el fútbol sino en cada ámbito. Deseo que digan que Salah nos dio esperanza en los momentos difíciles».

Y añadió: «Intento transmitir estas ideas a Omar Marmoush y a todos los que hablan conmigo, así que espero poder mirar atrás en mi carrera y decir que tengo una buena trayectoria, y reitero que hay mucho margen para que todos tengan éxito».

Al preguntarle qué había cambiado en la concentración con Hossam Hassan, respondió en broma: «Nos da una paliza entre las dos partes de los partidos… No ha cambiado nada en la concentración en comparación con las anteriores… He madurado lo suficiente como para no dejarme llevar por lo que se dice en las redes sociales, tanto si soy un jugador que lo da todo por la selección como si no, y tampoco necesito dar explicaciones a nadie… Sé lo que valgo y valoro a mis compañeros. Solo intento ayudar en el vestuario».

Y añadió: «Es bueno tener una buena relación con los jugadores de la selección y que, cuando me vaya, digan que fui una buena persona».

Y añadió: «Siento una gran satisfacción al escribir una bonita historia para la gente de Egipto… Siempre hablo con los jugadores en el vestuario de que ha habido generaciones que ganaron la Copa Africana de Naciones varias veces, pero que no tuvieron la suerte de jugar en el Mundial; por eso, este momento puede que no se repita y hay que disfrutarlo lejos de la presión».

Y concluyó: «Esta generación no ganó la Copa Africana, pues perdimos dos finales, pero Dios nos compensó con este logro en el Mundial».