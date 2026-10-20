«¿Sabes lo que significa polaco?»: una pregunta sorpresa que desata las risas de Mbappé y enciende el Clásico

El ambiente del esperado Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid comenzó a calentarse de forma temprana, después de que las cámaras del programa "El Día Después" de la cadena "Movistar Plus+" captaran una conversación inesperada entre Kylian Mbappé y Chendo, delegado del conjunto blanco, durante los últimos minutos del encuentro ante el Sevilla en LaLiga.

Una imagen que llama la atención antes del Clásico

La escena se produjo tras la sustitución del delantero francés del Real Madrid, que marcó dos goles en el partido que finalizó con la victoria del conjunto blanco por 4-1 en el estadio Santiago Bernabéu. Después, algunos aficionados comenzaron a corear uno de los cánticos habituales contra el Barcelona: "¡Es un polaco que no regatea!".

Chendo se giró hacia Mbappé y le preguntó si conocía el significado de la palabra "polaco", y el delantero francés, que pareció sorprendido por la pregunta, respondió: "¿Las canciones?".

El delegado del Real Madrid continuó hablando con Mbappé, pero se cubrió la boca con la mano para que las cámaras no captaran sus palabras, antes de que la conversación terminara con las risas de ambos.

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El trasfondo del cántico

El término "polaco" se utiliza en algunos ámbitos de la rivalidad futbolística española para referirse a los catalanes, en un contexto irónico o negativo.

La escena volvió a poner el foco sobre este cántico, especialmente con la proximidad del esperado enfrentamiento entre los dos eternos rivales.

El episodio llega pocos días antes del primer Clásico de la temporada. El Barcelona recibe a su rival, el Real Madrid, el próximo domingo en el estadio "Spotify Camp Nou", en un duelo que se espera que aumente la tensión de la competencia entre ambos equipos.