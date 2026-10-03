Ruud Gullit fue nombrado entrenador del Newcastle United en agosto de 1998. Tras una temporada turbulenta, presentó su dimisión casi exactamente un año después. No todos los jugadores de los Magpies se entendían entonces con el neerlandés. Ese fue también el caso de Rob Lee, que carga duramente contra Gullit en el pódcast Undr The Cosh.

Gullit llevó al Newcastle a la final de la FA Cup en su primera y, a la postre, única temporada completa, una final que perdió ante el legendario Manchester United que ganó el triplete. El rendimiento en la Premier League fue decepcionante, con un decimotercer puesto como consecuencia.

El Newcastle comenzó la temporada 1999/00 con solo un punto en los primeros cinco partidos. Al mismo tiempo, había tensiones en el equipo. Por ejemplo, dejó en el banquillo a Duncan Ferguson y al capitán Alan Shearer para el siempre cargado derbi contra el Sunderland, que se perdió por 1-2.

Gullit hizo entrar como suplentes tanto a Shearer como a Ferguson y les culpó en parte de la dolorosa derrota, lo que un día después provocó una confrontación en el complejo de entrenamiento. Eso, combinado con la decimoctava posición en ese momento, derivó dos días más tarde en la salida de Gullit.

Rob Lee fue uno de los jugadores con los que Gullit contaba entonces, pero el excentrocampista, que jugó en el Newcastle entre 1992 y 2002, no recuerda precisamente con cariño la etapa de Gullit en St. James' Park.

"Esa fue mi peor etapa en el club", arranca Lee. "Acababa de firmar un contrato de tres años y medio con Kenny (Kenny Dalglish, predecesor de Gullit, nota del editor). Gullit no podía deshacerse de mí. Había varios jugadores: yo, John Barnes, Ian Rush, Stuart Pearce... No tenía ni idea de qué hacer con nosotros".

"En la pretemporada me quitó el dorsal 7. No quería que saliera en la foto del equipo. No me lo dijo él mismo, otros lo hicieron por él. Era arrogante. El hombre más arrogante que he conocido en mi vida".

A Lee no se le asignó ningún dorsal y pasó "varios meses" jugando con el equipo reserva del Newcastle, aunque el entrenador de allí le dijo que él y otros que habían sido apartados del primer equipo no tenían por qué hacerlo necesariamente.

Lee volvió a cruzarse con Gullit varias veces más adelante. "Pero cuando la gente es arrogante, no tiene sentido hablar con ella. Hablaba constantemente del Chelsea (donde Gullit fue entrenador entre 1996 y 1998, nota del editor). ‘Os ganábamos todo el tiempo’, decía. Joder."



