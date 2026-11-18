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El alemán Antonio Rüdiger, defensa del Real Madrid, salió en apoyo de su compañero francés Kylian Mbappé ante las críticas que recibe por su escasa contribución en las labores defensivas, y aseguró que los goles que marca el delantero le dan derecho a centrarse en su faceta ofensiva y no le obligan a realizar un esfuerzo adicional en defensa.

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Rüdiger, en una entrevista con The Athletic, rechazó la idea de exigir a Mbappé un mayor trabajo defensivo, al considerar que lo que aporta el delantero francés ante la portería supone un gran valor para el equipo, sobre todo por sus elevadas cifras goleadoras desde su llegada al club blanco.

El defensa alemán declaró, según recoge Foot Mercato: «¿Tiene sentido que le pida a un hombre que ha marcado más de 80 o 90 goles en dos años, y que ya ha llegado a los 100 con el club, que haga mi trabajo? No tiene lógica».

Rüdiger puso como ejemplo la época dorada que vivió el Real Madrid con el trío formado por Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Gareth Bale, y explicó que el equipo no exigía a sus estrellas ofensivas grandes tareas defensivas para triunfar y conquistar títulos.

Y añadió: «Volvamos al pasado. ¿Cómo era la situación en la época de Gareth Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo? Mirad su éxito. No siempre necesitamos hablar de sus capacidades defensivas».

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Las declaraciones de Rüdiger llegan en medio de las reiteradas críticas que recibe Mbappé por no participar lo suficiente en la presión a los rivales y en la recuperación del balón, unas observaciones que ponen bajo la lupa la faceta defensiva del delantero francés, pese a su gran influencia en el último tercio del campo.

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El defensa del Real Madrid considera que la valoración de Mbappé debe estar ligada a los goles y a la influencia ofensiva que aporta, y no solo a su grado de compromiso con las tareas defensivas, sobre todo porque contar con un delantero con su capacidad goleadora otorga al equipo una gran ventaja en los partidos.

Las palabras de Rüdiger reflejan además su convicción de que el reparto de funciones dentro del equipo debe tener en cuenta las características de cada jugador y su misión principal: los defensas asumen sus responsabilidades defensivas, mientras que de los delanteros se espera que aprovechen las ocasiones y marquen la diferencia ante la portería, un papel que Mbappé sigue desempeñando en el conjunto blanco.