Rüdiger cumple su misión y abre el debate

El alemán cuajó su mejor partido como madridista y logró frenar a un jugador que parecía imparable

El Real Madrid salió este martes al Santiago Bernabéu ante el Manchester City con su once de gala excepto por un jugador: no estaba Éder Militao por sanción y jugaba Antonio Rüdiger. El alemán generó dudas en su comienzo de la campaña, algo normal cuando cambias de equipo, siempre hay un período de adaptación, pero en este 2023, con la lesión de Alaba, el germano se hizo con un hueco en el once y poco a poco fue mejorando y mejorando hasta alcanzar un gran nivel.

El regreso del austriaco volvió a sacarle del once en este tramo final de la temporada, pero ha jugado todos los partidos en este 2023 excepto dos (Elche por descanso y Valladolid por un golpe). Cuenta con la confianza de todos, ha caído de pie en el vestuario y solo el gran nivel de Militao y Alaba le ha sacado del once en estos últimos duelos decisivos.

Sin embargo, la sanción de Militao le abrió la puerta de la titularidad en uno de los partidos del año. Le tocaba medirse a Erling Haaland y Rüdiger no sólo aceptó el reto si no que cumplió. Y con creces. El germano estuvo extraordinario, fue la sombra del noruego al que no le dejó casi ni respirar. Haaland jugó uno de sus encuentros más duros, complejos e incómodos y fue gracias, sobre todo, a su trabajo.

Las dudas que ha dejado Militao en los últimos partidos y el gran desempeño de Rüdiger en este trascendental encuentro invitan incluso a pensar en la posibilidad de que el alemán pueda tener la oportunidad de repetir titularidad en Manchester. El propio Ancelotti lo dejó caer en sala de prensa. "¿Si podría jugar también en la vuelta? Bueno, sí. Rüdiger ha hecho un partido fantástico, claramente hay que destacarlo, pero como a todos. En el aspecto defensivo lo hemos hecho muy bien. No nos han creado muchas oportunidades".