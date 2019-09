Simeone: "No hay intocables, sí jugadores importantes"

El Cholo compareció ante los medios antes de medirse al Celta y dejó un titular claro y un análisis del estado de forma rojiblanco.

Diego Pablo Simeone nunca se casa con nadie. Lleva haciéndolo durante casi una década desde que es entrenador del donde aplica la misma filosofía de dar oportunidades a todos sus jugadores, pero sin que ninguno se sienta indiscutible. Así lo ha vuelto a dejar claro en la última rueda de prensa antes de buscar el triunfo ante el Celta en la quinta jornada.

"Intocables no hay ninguno, hay jugadores importantes, se lo digo siempre a ellos, nosotros les entrenamos para que estén preparados para competir".

El Cholo añade que "busco algo que me dé equilibrio, pero jugar con tantos jugadores de las mismas características no da equilibrio, cuando ganas o pierdes salen las críticas de por qué no jugó uno y otro, buscamos que corran diez, no siete".

Sobre los goles encajados y las jugadas a balón parado

Simeone fue preguntado por los goles que ha encajado su equipo en los tres últimos partidos, dos en cada uno de ellos, que ha hecho que se cuestiona la fortaleza defensiva del Atlético.

"Siempre preocupa y nos ocupa todo. Buscamos recibir los menores goles posibles. Hay nuevas llegadas, jugadores que se deben enganchar a lo que queremos, pero hay jugadores diferentes y características también diferentes".

Sí quiso elogiar a sus jugadores tras el partido ante la donde empataron tras dos goles de cabeza. "Si los rivales hacen goles a pelota parada, escucho que es maravilloso porque es una faceta maravillosa, si lo hacemos nosotros, que ganamos por la pelota parada. Giménez estuvo bárbaro y luego Savic y después Herrera, que no nos tiene acostumbrados".

