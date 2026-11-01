Rúben Neves hace historia con el Al-Hilal con una nueva cifra

El portugués Rúben Neves, centrocampista del Al-Hilal, se situó en un lugar histórico con el "líder de Asia", tras su participación en la noche de la victoria sobre el Al-Fateh, por un resultado de (2-0), dentro de la jornada 12 de la Roshn Saudi League.

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Neves participó en el encuentro y logró sacudir las redes en el minuto 91 desde un penalti que ejecutó de forma espectacular, para elevar su cuenta a 9 goles esta temporada en las distintas competiciones.

La cifra llamativa que alcanzó Neves con el Al-Hilal reside en su llegada a los 100 partidos en la Roshn Saudi League, además de conseguir la contribución goleadora número 50.

El profesional portugués (29 años) marcó 20 goles y repartió 30 asistencias, a lo largo de 100 partidos en la Roshn Saudi League.

Cabe destacar que Neves disputó esta temporada 14 partidos en las distintas competiciones, en los que marcó 9 goles y dio 4 asistencias.