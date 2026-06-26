Gonçalo Ramos es nuevo jugador del AC Milan. Según Fabrizio Romano, llega del PSG por 55 millones de euros.

Gracias a esa cifra, Ramos se convierte en el fichaje más caro de la historia del AC Milan. El récord anterior lo tenía Rafael Leão, que llegó del LOSC Lille por 49 millones.

Con bonus, la cifra podría llegar a 70 millones.

Romano añade que el Milan decidió pagar esa cifra porque Ramos era el delantero pedido por el nuevo entrenador, Rúben Amorim.

Ramos ha jugado los últimos dos años y medio en el PSG, donde ganó tres Ligas y dos Champions.

Formado en la cantera del Benfica, suma 26 partidos con Portugal y ahora disputa el Mundial.

Esta incorporación complica la situación de Santiago Giménez, quien pierde protagonismo y podría buscar nuevo equipo.