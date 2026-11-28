Cómo ver el Royal Antwerp vs Anderlecht con una VPN

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Previa del partido

First Division A - Jornada 13 29 nov 2026 - 10:00 Bosuil Stadion

El Royal Antwerp recibe al Anderlecht en el Bosuil Stadion de Amberes en un partido de la Primera División A entre dos equipos con trayectorias opuestas.

El equipo de Marvin Compper ocupa el 13.º puesto de la clasificación y le ha costado convertir sus buenas cifras ofensivas en victorias. Empató 2-2 con el Zulte Waregem el 21 de noviembre, su segundo empate consecutivo con ese marcador.

El conjunto local sí ganó 3-0 al Sporting Charleroi en octubre, pero perdió 2-1 ante el Cercle Brugge el 1 de noviembre. La regularidad ha sido su problema.

El Anderlecht llega en mucho mejor momento. El equipo de Vitor Bruno es quinto en la liga y ganó 1-0 al OH Leuven el 22 de noviembre.

Después se impuso 3-1 a domicilio al OFI Creta en la Europa League el 26 de noviembre, su cuarta victoria en cinco partidos entre todas las competiciones. El poco tiempo de recuperación entre encuentros podría pasarle factura fuera de casa.

Los dos clubes se han enfrentado cinco veces recientemente y el Anderlecht lleva ventaja, incluida una victoria por 4-0 en Copa en Amberes en febrero.

Así puedes seguir el partido, con la hora de inicio y los detalles de la retransmisión.

Por ahora no hay información disponible sobre el canal de televisión oficial ni la retransmisión en directo por streaming del Royal Antwerp vs Anderlecht. Esta sección se actualizará cuando se confirmen los operadores.

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