Wayne Rooney pidió a la directiva del Manchester United que dé marcha atrás en su postura sobre el fichaje del jugador del Arsenal Myles Lewis-Skelly, y que lo contrate antes del cierre del mercado de fichajes, además de incorporar a otros tres jugadores.

El Arsenal había ofrecido a Lewis-Skelly, de 19 años, al Manchester United y al Chelsea, pero ambos clubes no mostraron interés en la operación, pese a que el valor solicitado por el jugador no supera los 45 millones de libras esterlinas.

Rooney declaró a través del programa Stick to United: "No creo que el Manchester United pueda depender de Luke Shaw durante toda la temporada, por eso considero que Myles Lewis-Skelly sería una opción ideal".

Según recogió el sitio Metro, la leyenda del Manchester United añadió: "Oímos que podría estar disponible por una cantidad no muy elevada, por lo que ficharlo sería una decisión evidente. Puede jugar de lateral izquierdo y de centrocampista, además de que sigue siendo joven y tiene un gran futuro".

Además del lateral, Rooney considera que el United también necesita fichar a un central, a un centrocampista y a un delantero, subrayando que al club aún le queda mucho trabajo antes del final del periodo de fichajes.

Michael Carrick había expresado su deseo de incorporar a un nuevo lateral izquierdo para ofrecer una alternativa adecuada a Luke Shaw, especialmente con el regreso del Manchester United a la Liga de Campeones de Europa.

El United fue vinculado con el jugador Lewis Hall, pero el Newcastle informó a su rival de la Premier League de que el lateral no está en venta, lo que convierte a Lewis-Skelly en una opción más atractiva, sobre todo porque también sabe jugar en la línea de mediocampo.

Rooney concluyó: "Si Lewis-Skelly llega a estar disponible, no habrá que pensarlo demasiado. El Manchester United necesita, sin duda, un lateral izquierdo, y esa posición es una prioridad para el equipo".