Rooney: «Despediré a Tuchel solo si fichamos a este entrenador»

Wayne Rooney, leyenda del fútbol inglés, pide mantener la confianza en el seleccionador Thomas Tuchel pese a la derrota ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026.

Tuchel ha recibido duras críticas tras la eliminación del miércoles ante Argentina, partido en el que Inglaterra se adelantó con gol de Anthony Gordon, pero Enzo Fernández y Lautaro Martínez remontaron en los minutos finales.

Se le criticó por el estilo de juego tras el gol y por cambios excesivamente defensivos.

En el 72, Konsa entró por Gordon y Burn por James, manteniendo el 1-0; solo cuando Argentina ganó 2-1 en el 92, Tuchel recurrió a Rashford y Toney.

Pep Guardiola, libre tras dejar el Manchester City, había expresado su interés en dirigir una selección.

Al dejar el Manchester City, anunció que se tomaría un «descanso» y que no volvería «durante un tiempo».

A pesar de la derrota ante Argentina y de la opinión pública en contra de Tuchel, Wayne Rooney, exdelantero de la selección inglesa, pidió a la Federación que mantenga al técnico alemán si no hay un reemplazo mejor.

«No veo a nadie más ahora, a menos que se fiche a Pep Guardiola», afirmó en su programa. «Si estuviera disponible, quizá habría que contratarlo».

Y añadió: «Es un entrenador de talla mundial; los grandes aprenden de sus errores y evolucionan».

Y añadió: «Si echaran a Tuchel, ¿a quién traeríamos? No veo a nadie mejor que Thomas Tuchel, salvo Guardiola».

Sin embargo, advierte: «Lo más importante es que no tiene experiencia en Mundiales. Ya lo vivimos con Fabio Capello».

Y añadió: «El Mundial es diferente, hay que vivir ese ambiente en primera persona, y él ya ha pasado por esa experiencia».

Tuchel renovó en febrero hasta la Euro 2028, que Inglaterra organizará junto a otros países.

Las críticas no se limitaron a la derrota ante Argentina, sino que también apuntaron a sus decisiones al confeccionar la convocatoria previa al torneo.

Entre los descartados para la concentración previa en Estados Unidos estaban Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden, Morgan Gibbs-White y Adam Warton.

Rooney añadió: «Creo que cometió errores en la convocatoria... No puedes ganar un Mundial con jugadores solo contentos en la concentración».

Y añadió: «Hace falta debate y jugadores que hablen y no siempre estén de acuerdo contigo».

Y añadió: «Necesitas jugadores con personalidad, opiniones y carácter propios, que a veces planteen preguntas al entrenador».

Y añadió: «A los grandes entrenadores les gusta esto, porque abre la puerta al debate. Así que sí, creo que cuando eche la vista atrás tendrá algunos remordimientos».

Concluyó: «Pero sigo creyendo que no es menos competente que cualquier otro entrenador para dirigir a nuestra selección en el próximo campeonato; esa es mi opinión».