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Wayne Rooney ha pensado en suicidarse. Así lo ha revelado el exdelantero de la selección inglesa, hoy entrenador del Plymouth Argyle, al recordar una etapa muy difícil y dolorosa que vivió cuando jugaba en el Manchester United.

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Wayne Rooney atravesó uno de los períodos más oscuros de su vida y llegó incluso a pensar en suicidarse. Lo ha contado el propio exdelantero de la selección inglesa, hoy entrenador del Plymouth Argyle, que ha decidido recordar algunos momentos especialmente difíciles de su pasado. En el pódcast Life at the Midpoint, Rooney habló abiertamente de las dificultades personales que vivió durante sus años en el Manchester United y reveló una faceta dolorosa de su vida que durante mucho tiempo permaneció lejos de los focos.

El exfutbolista explicó que atravesó una etapa complicada, marcada sobre todo por su relación con el alcohol y su tendencia a aislarse por completo del mundo exterior. «Cuando bebía, me encerraba en casa durante dos días y no hacía otra cosa que beber», contó Rooney al responder a una pregunta sobre cuál había sido el período más difícil de su vida. Fue un momento en el que, pese a los éxitos logrados sobre el terreno de juego, su situación personal se volvía cada vez más difícil de gestionar.

El período más complicado se remonta a 1999, cuando su carrera atravesaba una etapa especialmente positiva y su hijo mayor, Kai, que hoy tiene 17 años, aún era un recién nacido. Rooney recordó con gran sinceridad el marcado contraste entre los resultados deportivos y las dificultades de su vida privada: «Probablemente era el mejor período de mi carrera en cuanto a mi juego, pero me costaba gestionarlo todo. Comprendí que necesitaba ayuda para superar aquel momento difícil».

El exdelantero admitió que sentía que ya no podía controlar lo que estaba sucediendo en su vida. La presión, los problemas personales y el peso de una situación que le costaba afrontar lo habían llevado a refugiarse en el aislamiento y a evitar cualquier contacto con otras personas. Con el paso del tiempo, aquella situación acabó afectando profundamente a su día a día, pese a la popularidad y el éxito que había alcanzado en el mundo del fútbol.

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«Podría mirar atrás y decir que fui egoísta, pero sabía que estaba atravesando un período difícil que realmente me estaba poniendo a prueba», explicó Rooney. Después se refirió a su hijo Kai y a su deseo de protegerlo de una situación que él mismo no lograba gestionar: «No quería que Kai me viera en aquel estado, por eso yo también me escondía». Sus palabras reflejan hasta qué punto se había vuelto difícil compaginar su papel de padre con el momento personal que atravesaba.

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En su relato llegó también la confesión más dramática, la de sus pensamientos suicidas. «Llegué a un punto en el que pensé en suicidarme. No quería estar con nadie. No quería ver gente por la calle. No quería entrar en las tiendas», declaró el exjugador del Manchester United. Rooney describió después el profundo malestar que lo había llevado a alejarse de la vida social. El fútbol era uno de los pocos ámbitos en los que todavía conseguía sentirse cómodo: «Siempre me he sentido cómodo en el campo de fútbol, pero en todo lo demás lo he pasado realmente mal».

Nacido en 1985, Rooney fue uno de los futbolistas ingleses más importantes de su generación. A lo largo de su carrera jugó en el Everton, el Manchester United, el DC United y el Derby County, y sumó en total 763 partidos y 313 goles. Con la selección inglesa disputó 120 partidos y marcó 53 goles, lo que lo convirtió en uno de los grandes protagonistas del fútbol británico durante más de una década.

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Su palmarés refleja una carrera repleta de éxitos, sobre todo durante su larga etapa en el Manchester United. Rooney conquistó cinco títulos de liga inglesa, una FA Cup, seis Community Shield y cuatro Copas de la Liga inglesa. A estos trofeos se suman una Champions League, una Europa League y un Mundial de Clubes, logros que lo situaron entre los protagonistas de la historia reciente del Manchester United.

Hoy, con estas declaraciones, Rooney ha decidido contar también lo que se escondía detrás de sus éxitos deportivos y mostrar que la fama y los logros no siempre bastan para protegerse de las dificultades personales. Su testimonio pone de relieve una etapa en la que, pese a ser considerado uno de los mejores delanteros del mundo, le costaba encontrar el equilibrio fuera del campo. Es un relato sincero que muestra el lado más humano de una de las figuras más importantes del fútbol inglés.