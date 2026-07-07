Rooney compara a Messi y Ronaldo: «Los jugadores portugueses no se lo pasan bien con Cristiano»

Wayne Rooney afirmó que los jugadores de Portugal no disfrutan jugando con Cristiano Ronaldo como sí lo hacen los de Argentina con Lionel Messi.

Su participación en el Mundial terminó el lunes: Portugal cayó 1-0 ante España en octavos, con gol de Mikel Merino en el 91’ en Dallas.

El cinco veces ganador del Balón de Oro fue titular en los cinco partidos de Portugal en el Mundial de Norteamérica y marcó tres goles, Ronaldo, de 41 años, marcó dos goles en la goleada 5-0 a Uzbekistán en la fase de grupos y luego anotó un penalti en octavos ante Croacia.

Messi, de 39 años, marcó siete goles en cuatro partidos y lidera la lucha por la Bota de Oro junto a Kylian Mbappé y Erling Haaland. Aunque Messi es la estrella de Argentina y pieza clave del equipo, Rooney —que compartió vestuario con Ronaldo en el Manchester United durante seis años— no opina lo mismo sobre el exmadridista.

Rooney, comentarista de la BBC en el Mundial 2022, afirmó: «Siempre se pone a Ronaldo y a Messi en el mismo saco porque son dos de los mejores jugadores que ha visto este deporte».

Sin embargo, añadió: «Parece que todos los jugadores de Argentina están ahí por Messi y le apoyan. Ha estado magnífico en este Mundial, pero no tengo esa impresión con los jugadores de Portugal y Ronaldo».