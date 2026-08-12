Roony Bardghji (20 años), estrella del Barcelona, se sometió a una operación quirúrgica este miércoles, tras la grave lesión que sufrió recientemente.

El Barcelona había anunciado oficialmente la lesión de su jugador sueco Roony Bardghji por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El golpe resulta aún más duro para el jugador sueco por el hecho de que la lesión actual se produjo en la misma rodilla derecha en la que ya había sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior durante su etapa con el Copenhague.

Roony Bardghji escribió en las redes sociales después de someterse a la operación: "El regreso empieza ahora".

Tras una temporada en la que no gozó de muchas oportunidades de juego, el conjunto blaugrana le buscaba un nuevo club. Por el momento, Bardghji permanecerá en el Barcelona.

Muchos de sus compañeros de equipo le enviaron mensajes de apoyo a través de las redes sociales, e incluso su antiguo club se unió a ellos.

El Copenhague dijo en las redes sociales para animar al lesionado Bardghji: "Mantente fuerte, Roony. Ya lo hiciste antes y puedes volver a hacerlo".

El Barcelona emitirá pronto un nuevo comunicado para aclarar la situación, además del tiempo que el jugador estará ausente de los partidos.