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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Ronaldo se suma a una lista decepcionante en la historia del Mundial

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Una despedida triste

Cristiano Ronaldo, estrella de Portugal, se une a la lista de decepciones del Mundial.

Este lunes Portugal cayó 1-0 ante España en octavos del Mundial 2026 y quedó eliminado.

Según Opta, Ronaldo ya suma ocho derrotas en Mundiales, igualando a Matthew Leckie, Son Heung-min, Antonio Carballal y Hong Myung-bo.

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Ante España alcanzó su partido 27 con Portugal en la Copa del Mundo.

Es el único futbolista que ha marcado en seis Mundiales y el primero que llega a 25 goles sumando Mundiales y Eurocopas.

En 2026, además, se convirtió en el jugador de mayor edad en anotar en la fase eliminatoria.

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