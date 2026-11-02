Ronaldo no podrá alcanzarlo: ¡Messi se acerca a una cifra milagrosa!

Lionel Messi continuó escribiendo cifras excepcionales en su carrera futbolística, después de liderar al Inter Miami hacia la victoria por 2-1 ante su anfitrión, el New England Revolution, en el marco de la Major League Soccer, al marcar un gol y asistir en otro, acercándose así a lograr un nuevo hito histórico en su registro de contribuciones goleadoras.

La estrella argentina, de 39 años, elevó su balance durante la temporada actual a 26 goles y 13 asistencias, mientras que el total de goles en su carrera alcanzó los 937 en 1.184 partidos, con un promedio de un gol cada 104 minutos.

Las cifras del capitán del Inter Miami no se detuvieron en este punto, ya que el número de sus asistencias llegó a 428, con lo que sus contribuciones goleadoras totales ascendieron a 1.365 con los clubes y la selección, a un promedio de una contribución cada 71 minutos, quedando a solo 35 contribuciones de alcanzar la barrera de las 1.400.

Las últimas cifras de Messi refuerzan sus opciones de acercarse a este número, después de contribuir en 36 goles durante los últimos 27 partidos que disputó con la selección de Argentina y el Inter Miami, desde el enfrentamiento ante Austria en el Mundial 2026.

En la carrera por los registros históricos, Messi continúa persiguiendo al portugués Cristiano Ronaldo, que encabeza la lista de goleadores con 985 goles en 1.343 partidos, a un promedio de un gol cada 111 minutos, aventajando al argentino por una diferencia de 48 goles.

Sin embargo, la superioridad en el total de contribuciones goleadoras sigue siendo favorable a Messi, que llegó a 1.365 contribuciones, frente a las 1.246 de Ronaldo, gracias a la gran diferencia en el número de asistencias entre las dos estrellas.