Ronaldo desafía a todos: ya veremos quiénes son los verdaderos campeones

El capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, lanza un desafío antes de la fase final del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Portugal comparte grupo con Uzbekistán, Colombia y la República Democrática del Congo, y el astro busca cerrar su carrera con un título mundial.

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Ronaldo declaró a Sport TV: «Lo más importante será el inicio de nuestro primer partido el día 17; luego, tras el segundo y el tercero, cuando aparezcan el cansancio y el calor, veremos quiénes son los verdaderos campeones».

El capitán luso añadió: «Creo que podemos estar entre ellos, aunque todo depende de varios factores. Soy optimista y seguro de que tendremos una campaña exitosa».

Y concluyó: «Lo más importante es empezar fuerte: ganar el primer partido, luego el segundo y el tercero, liderar el grupo y, a partir de ahí, afrontar cada encuentro por separado. No debemos entrar en el torneo pensando que ya lo hemos ganado, sino ir paso a paso y con calma».

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Concluyó: «El camino se construye al recorrerlo, así que lo más importante es empezar el Mundial con buen pie».

Ronaldo y sus compañeros debutarán ante la República del Congo el miércoles, en la primera jornada de la fase de grupos.



