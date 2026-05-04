Ronald Koeman respalda a Pierre van Hooijdonk como alternativa para el Mundial: «Sin duda, es una opción»

A pocos días del Mundial, crece el debate sobre la mejor alineación de la selección holandesa. El seleccionador Ronald Koeman, en «NOS Studio Voetbal», no descartó pasar a un sistema con cinco defensas.

Pierre van Hooijdonk inició el debate al proponer su once ideal, con cinco defensas y Cody Gakpo como lateral izquierdo, idea que ya planteó Theo Janssen semanas antes.

El exjugador defendió su elección: «Es una alineación bastante buena. Se puede decir que Gakpo no es lateral, pero Ouaissa y Önal, del NEC, tampoco son defensas, sino delanteros».

NOS Studio Voetbal

«La ventaja de esta formación es muy sencilla: con un pequeño ajuste, todos vuelven a jugar en un 4-3-3 y en su posición habitual», concluye.

Koeman comparte esta lógica: «Es una opción. En un costado, ya sea izquierdo o derecho, el extremo puede defender como lateral. También se puede colocar a un centrocampista como uno de los tres centrales», concluye.

El seleccionador admitió que hay varias opciones. «Frente a estos equipos a menudo hay que jugar al uno contra uno, y eso debemos hacer. La forma de lograrlo depende de la disponibilidad de los jugadores, y una vez más queda claro que no se puede dar nada por sentado. Debemos adaptarnos», concluyó Koeman.