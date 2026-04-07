«Ronald Koeman prometió en su día que volvería a entrenar a un club de la Eredivisie»

No se descarta que Ronald Koeman llegue a ser algún día entrenador del FC Groningen. Hans Nijland, exdirector general del «Orgullo del Norte», cuenta en el podcast Radio Milko del Dagblad van het Noorden que el seleccionador nacional se lo prometió en su día.

Nijland fue director general del Groningen durante nada menos que 23 años: de 1996 a 2019. Aunque ya hace tiempo que dejó el cargo, sigue recordando con frecuencia su etapa como director.

Por ejemplo, sobre el fichaje casi cerrado del portero Ronald Koeman hijo, que en aquel entonces aún defendía la portería del TOP Oss. «Ni siquiera era el portero titular. Se planteó su fichaje por un momento, pero en aquel momento teníamos la plantilla bastante completa en la portería. Así que al final no se hizo», recuerda Nijland.

«Hablé personalmente con Ronald Koeman padre sobre ello. En retrospectiva, por supuesto que deberíamos haberlo hecho».

A Nijland le parece una hazaña que Koeman hijo, ahora portero del Telstar, siga rindiendo bien a pesar de la presión que supone su apellido. «Las cámaras siempre están enfocadas hacia él. El fin de semana pasado también, con su padre Ronald de nuevo presente en el estadio».

«Eso está bien, pero para un chico así supone una presión enorme. También su apellido. Así que me parece una hazaña increíble por parte de ese chico. Y en cuanto a saques de puerta y juego, es simplemente comparable a nuestro portero Vaessen».

Nijland aboga, por tanto, por que el Groningen fiche ahora a Koeman hijo. «Además, le abre nuevas puertas al Groningen. Y quién sabe, si dentro de dos o tres años se marcha Lukkien, quizá Ronald Koeman sea el sucesor ideal para convertirse en entrenador del Groningen».

«Ronald me lo prometió una vez, por cierto. Fue más o menos cuando falleció Martin (su padre, nota del editor), y en esos momentos uno se queda un poco perdido. Allí estaban Ronald y Erwin. Y recuerdo que Ronald dijo entonces: “Vaya, Hans, qué bonito sería que Erwin y yo volviéramos a formar ese pequeño grupo tuyo”».

Ronald Koeman jugó un total de 97 partidos oficiales con el Groningen entre 1980 y 1983. En el Euroborg hay una tribuna que lleva su nombre, el de su hermano Erwin y el de su padre Martin: la Tribuna Koeman.