Ronald Koeman no se arrepiente de salir con cinco defensas contra Marruecos. Así lo afirmó tras el partido a la NOS.
En México, Tijjani Reijnders cedió su lugar a Nathan Aké para dar más estabilidad a la zaga.
«Lo veo con buenos ojos. No me apetece hablar más de ello. No podemos echarnos nada en cara; los chicos están agotados. Teníamos un sueño».
Más adelante admitió: «Hay cosas que se pueden mejorar y hubo momentos en los que nos replegamos demasiado; ya no presionábamos, pero defendimos bien».
«No se puede evitar por completo que te marquen ante un equipo tan bueno, pero todo eso es a posteriori. A posteriori, todo el mundo tiene la verdad», afirma Koeman, cuyo tono se vuelve cada vez más mordaz.
Koeman cree que Holanda concedió demasiado en la fase de grupos, así que decidió cambiar. «Puedes hacer la vista gorda y seguir así, pero es el entrenador quien debe cambiar las cosas. Toda Holanda ha pedido cinco defensas, así que juegas con cinco defensas y, de nuevo, no sale bien. Pero no me importa lo másmínimo. No me arrepiento».
Para terminar, a Koeman le preguntaron por su futuro como seleccionador: «Ya tengo mis ideas, pero de momento no las compartiré».