Ronald Koeman junior, lleno de emoción por el precioso gesto en el minuto 13

Ronald Koeman junior se mostró bastante emocionado en el minuto trece del AZ - Telstar. Y es que desde la grada del AFAS Stadion sonó un minuto de aplausos. Todo ello por el fallecimiento de Bartina Koeman a los 65 años.

Bartina Koeman falleció la semana pasada tras una larga enfermedad. «Con una tristeza inmensa, pero también con mucho orgullo y amor, nos despedimos de mi maravillosa esposa, nuestra queridísima mamá y abuela», escribió la familia el miércoles en Instagram junto a una foto de Ronald y Bartina Koeman.

Ronald Koeman junior decidió presentarse igualmente unos días después en el partido a domicilio contra el AZ. «Dentro de las circunstancias, está bien», declaró el entrenador Henk Brugge ante las cámaras de ESPN.

«Esta semana ha sabido encontrar en el fútbol una vía de escape. Y quería jugar costase lo que costase», explicó el técnico del Telstar sobre por qué el guardameta está bajo palos ante el AZ.

«Intentas hacerlo lo mejor posible por él. Porque lo que todos nosotros queremos no es tan importante. Lo más importante es que la familia y el hogar de Ronald puedan vivir juntos una bonita despedida», añadió Brugge.

Ronald Koeman junior marcó recientemente dos veces de penalti contra el SC Cambuur. Gracias a ello, el Telstar salvó in extremis un punto ante el recién ascendido frisón: 2-2.