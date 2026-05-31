Ronald Koeman concede un descanso adicional a un jugador de la selección holandesa

Jurriën Timber tendrá más descanso, decisión de Ronald Koeman, confirmada este domingo por ESPN. El lateral derecho se unirá a la selección holandesa el jueves, tras iniciar el domingo la preparación para el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

Por ello, se perderá el amistoso contra Argelia del miércoles.

Timber reapareció el sábado con el Arsenal tras más de dos meses lesionado. Ingresó en la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, aunque no evitó la derrota.

El domingo, Timber y sus compañeros celebraron el título de liga del Arsenal recorriendo en autobús descapotable el norte de Londres ante 1,5 millones de personas.

El jueves se unirá al grupo en Estados Unidos. El lunes 8 de junio, en Nueva York, Holanda jugará un amistoso contra Uzbekistán, dirigido por Fabio Cannavaro, a las 20:45 (hora neerlandesa).

Tras este amistoso, la selección se concentrará en la fase de grupos del Mundial: debutará ante Japón el 14 de junio, se medirá a Suecia el 20 de junio y cerrará contra Túnez el 26 de junio.