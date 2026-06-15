Ronald Koeman arremetió contra Valentijn Driessen en la rueda de prensa tras el Holanda-Japón: «A ti tampoco te gustó, ¿verdad?»

Ronald Koeman criticó en la rueda de prensa tras el 2-2 entre Holanda y Japón, y apuntó especialmente a Valentijn Driessen.

«El segundo gol fue muy desafortunado», admitió Koeman. «Quizá podríamos defender mejor nuestra posición en la línea».

«El primer gol tampoco debería haber llegado; dejaron a un rival solo en el área. No presionamos ni bloqueamos el balón y, en defensa, fallamos».

Luego Driessen le pregunta si es más crítico con los jugadores. «En el vestuario dije lo mismo que aquí. Bien que seáis críticos, pero no significa que yo deba serlo. Yo lo soy, pero vosotros vais un paso más allá».

Luego se desquita: «Summerville tampoco es extremo derecho, ¿eso esperabas? ¿No te gustó? ¿No lo viste bien?».

Así alude a la pregunta anterior de Driessen sobre la elección de Summerville, quien juega habitualmente como extremo izquierdo en el West Ham.

«¿Hoy te ha parecido bien? Entonces, por una vez, estamos de acuerdo —ríe—. Claro que se puede y se debe mejorar, pero fue el primer partido contra Japón, y yo valoro más a Japón que muchos de vosotros», concluye.