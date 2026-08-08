Romelu Lukaku inicia conversaciones con un club de la Süper Lig

Fenerbahçe está en conversaciones con Romelu Lukaku, según informó el periodista de fichajes Fabrizio Romano este sábado por la tarde en X.

El delantero de 33 años, natural de Amberes, tiene contrato con el Napoli hasta el verano de 2027, pero parece que saldrá pronto de Italia.

Fenerbahçe confía en poder seducir a Lukaku para que emprenda una aventura en la Süper Lig turca. El flamante presidente Aziz Yildirim hará todo lo posible por convencerlo.

En el último periodo, Lukaku habría recibido varias ofertas desde Estados Unidos y Arabia Saudí. Sin embargo, el máximo goleador histórico de Bélgica quiere seguir jugando en Europa.

Lukaku también fue vinculado recientemente con el AS Monaco, pero según Romano ese club no está en la carrera.

El Napoli decidió no llevarse a Lukaku a la concentración de pretemporada. Actualmente se encuentra en Bélgica para ponerse en forma tras el Mundial.

«Romelu Lukaku recibe, de acuerdo con el club, unos días libres antes de volver a incorporarse al grupo», escribió el club en un breve comunicado.