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Roma, lesión de Pellegrini: qué le ha pasado

AS Roma

Llegan malas noticias para la Roma durante el partido contra el Slovan Bratislava, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. En el minuto 51, con el 2-0 provisional a favor de la Roma, Lorenzo Pellegrini se vio obligado a abandonar el campo por un problema muscular. Gian Piero Gasperini dio entrada en su lugar a Matías Soulé.



En las próximas horas, el centrocampista de la Roma se someterá a pruebas diagnósticas para determinar el alcance de la lesión y los posibles plazos de recuperación.



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