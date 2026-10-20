Roma, lesión de Pellegrini: qué le ha pasado

Llegan malas noticias para la Roma durante el partido contra el Slovan Bratislava, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. En el minuto 51, con el 2-0 provisional a favor de la Roma, Lorenzo Pellegrini se vio obligado a abandonar el campo por un problema muscular. Gian Piero Gasperini dio entrada en su lugar a Matías Soulé.









En las próximas horas, el centrocampista de la Roma se someterá a pruebas diagnósticas para determinar el alcance de la lesión y los posibles plazos de recuperación.







