Roma: Gasperini anuncia los resultados de las pruebas médicas de Koné y Dybala

Tras perder en casa por 3-4 ante el Real Madrid, la Roma vuelve a centrarse en la liga. El equipo romano se enfrentará el sábado al Genoa de De Rossi. Con motivo del partido, Gian Piero Gasperini compareció hoy en rueda de prensa:









Una actualización sobre el estado de Koné y Dybala.

«En cuanto a Koné, la resonancia ha revelado una lesión de primer grado, no especialmente importante. Pero está claro que necesita el tiempo necesario y esperamos recuperarlo un poco antes del parón. En cuanto a Dybala, no hay nada especial. Se trata, sin duda, de una sobrecarga en el gemelo y esperamos recuperarlo la próxima semana».

¿Puede Pellegrini retrasar su posición al centro del campo? ¿Y Castro?

«Sí, sin duda. Ahora, dada la situación de emergencia, Pellegrini también puede desempeñar ese papel. Mientras tanto, intentaremos recuperar a de Roon y a Cristante, esperemos que ya para el partido contra el Napoli; si no, para el siguiente. ¿Castro? En los dos últimos partidos, en uno nos quedamos con diez y en el otro, el de la otra noche, el encuentro se desarrolló como se desarrolló. Pero es un chico de calidad, que ya ha disputado una temporada en nuestra liga y lo ha hecho muy bien. Así que mañana será, sin duda, una buena oportunidad para él».

Después del Juventus-Roma que acabó 3-2 en 2014, Garcia dijo que había comprendido el verdadero valor del grupo tras aquella derrota. Después de una derrota como esta contra el Real Madrid, ¿ha comprendido usted el verdadero valor de este grupo?

«Sí, pero sin hablar del título de liga ni de objetivos, porque entonces todo se complica. Este equipo tiene calidad y lleva meses demostrándolo, porque los resultados obtenidos no son casualidad. Últimamente hemos tenido que jugar contra el Inter, el Como y el Real Madrid, y en todos esos partidos hemos demostrado nuestro valor, incluso ante rivales tan importantes. Luego, a lo largo de un partido, pueden darse situaciones particulares o producirse bajas. Depende: a veces llegas a determinados partidos con el equipo al

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, otras veces con algunas bajas y otras ocurre algo imprevisto, como la expulsión de Malen. Tal vez puedas pensar que expulsen a un defensa, pero es realmente difícil imaginar que expulsen a Malen. Esas cosas forman parte de los partidos. Pero salimos de estos tres encuentros con la convicción reforzada de que, si no ocurre nada fuera de lo habitual, podemos competir contra estos equipos».





¿Qué dificultad tiene para un entrenador volver a trabajar con el equipo después de un partido como el del miércoles? ¿Cómo se evita el riesgo de un golpe psicológico?

«Ese riesgo existe, porque la otra noche sufrimos un golpe psicológico, probablemente con el 3-2. De hecho, seguro. Es algo en lo que hay que trabajar y a lo que hay que poner remedio, sobre todo porque este equipo no debe sentir que tiene necesariamente que ganar la Champions, el título de liga o quién sabe qué. Este equipo tiene que expresarse, y punto. Y si se da una jugada en la que recibes un gol, no puedes venirte abajo anímicamente. Yo lo llamo así porque te sientes perdido y dices: "Podía ganar y ahora ya no voy a ganar". Lo que cuenta, en mi opinión, es siempre el rendimiento, cómo compites contra estos equipos. Sabemos que los partidos se deciden en los minutos finales, pero nosotros los decidimos a nuestro favor en Parma y contra el Atalanta, mientras que probablemente nos ocurrió lo contrario ante el Inter, la Juventus o el Real Madrid. Es evidente que no se trata de un bajón físico, sino de fortaleza mental. En esos momentos podemos remediarlo con organización, que falló en el 3-2, y después con una reacción contundente. Eso fue probablemente lo que nos faltó en algún momento la otra noche. Por suerte jugamos mañana, aunque tenemos varias bajas. Nos enfrentamos a un equipo que quizá no tenga a los grandes jugadores que encontramos la otra noche, pero que sin duda está mejor organizado y tiene mayor capacidad para cerrar, cubrir y ocupar los espacios. Por tanto, será otro tipo de dificultad. Mañana, independientemente de quién juegue, de quién no juegue y de las bajas, necesitamos una plantilla fuerte. Necesitamos jugadores que se sientan fuertes cuando les toque jugar, porque con este calendario no podremos jugar siempre con el mismo equipo, con los mismos futbolistas y sin hacer cambios. Los cambios son necesarios, porque el domingo en Como jugamos con diez durante una parte. Es comprensible que alguno llegue fatigado al final, sobre todo si tiene que marcar a Diomandé, si tiene que marcar a Vinicius y luego entra Endrick. Es normal cuando te enfrentas a estos equipos. Nosotros también tenemos que ampliar necesariamente la plantilla. Quienes jueguen mañana, quizá algunos como Castro, Mora u otros que seguro tendrán minutos, necesitan adquirir la misma confianza y la misma fortaleza, porque las competiciones se disputan con la plantilla, se disputan con el equipo. Y el equipo no está formado por once jugadores, ni ya tampoco por quince o dieciséis. En nuestro caso, el equipo debe estar formado por al menos veinte jugadores. Cada vez más, por desgracia o por suerte, no lo sé, cuando disputas este tipo de competiciones y participas en la Champions, como se ve también en los demás equipos, necesitas contar con más jugadores. Porque hay lesiones, hay sanciones, hay lesiones de un mes y otras de una semana, pero mientras tanto juegas tres partidos. Para nosotros, el de mañana será el tercer partido en siete días y el del martes será el cuarto en diez días. Así es como ha cambiado el fútbol. O nos adaptamos o sufrimos las consecuencias. Pero, volviendo a las respuestas que he obtenido, también quiero fijarme en las cosas buenas y no solamente en cómo encajamos un gol de córner. Hablemos también de eso, elevemos un poco el nivel de todos. Sigamos dando oportunidades a estos jóvenes que tenemos y que mañana quizá deban ayudarnos de algún modo a ganar al Genoa. Está claro que no será un partido fácil, todo lo contrario. Incluso si estuviéramos al completo, sería un partido complicado. Lo único que me preocupa un poco de mañana es que tenemos realmente pocas opciones de cambio y, por tanto, en alguna posición quizá tengamos que afrontar los noventa minutos incluso con algún jugador del Primavera que podría debutar».

¿Hay un problema en los grandes partidos? ¿Por qué se repiten estos apagones?

«No, no son apagones, ya lo he dicho antes. También hay un rival que, igual que nosotros aprovechamos determinadas situaciones en partidos que acabamos remontando, tiene jugadores capaces de entrar y marcar la diferencia. La otra noche, Endrick cambió el partido con dos cabezazos. Fueron un par de jugadas, pero llegaron de la forma más imprevisible: poniéndonos en dificultades en el juego aéreo en tres córneres. Luego cada uno lo interpreta como quiere. Es normal que determinados equipos tengan esas posibilidades. A nosotros, por ejemplo, nos puso en dificultades Gatti jugando de delantero centro. Entró y marcó el gol del empate en una jugada embarullada. Pero no lo hizo solo contra nosotros, me parece que también ocurrió en algún otro partido, aunque ahora no recuerdo cuál. Cuando se llega a los minutos finales, muchos de estos equipos resuelven los partidos de esa manera. Cuando ya no existe la posibilidad o la capacidad de crear juego, se buscan otras soluciones. Pero esos goles valen exactamente lo mismo que los que marcas en una jugada elaborada. Es un hecho que muchos de estos equipos consiguen resolver así distintas situaciones y algunos partidos. Nosotros logramos hacerlo de cierta manera contra determinados equipos, mientras que quizá nos ocurre lo contrario ante otros. Tomamos nota e intentaremos remediarlo en el futuro».

¿Hay algo en lo que se pueda trabajar?

«Es lo que todavía tenemos que hacer, sin duda también eso. Pero encajar en esas circunstancias tres goles seguidos de córner... Ya había visto fallar tres penaltis el año pasado, en una misma jugada, y pensaba que aquello era todo un récord. La otra noche nos superamos».

Sobre la necesidad de ampliar la plantilla.

«Quería explicar una cosa, aunque corra el riesgo de que alguien diga que me quejo. No se trata de eso. La cuestión es que hoy quien disputa competiciones europeas, quien juega la Champions y afronta este tipo de calendario, ya no puede tener una plantilla con el mismo número de jugadores que hace unos años, cinco o seis años. También podemos recurrir a la cantera; nunca jugaremos con diez, tranquilos. Pero, en cuanto al número de jugadores, para quienes disputan competiciones europeas, con el calendario actual, ya es evidente que hay que afrontar tal cantidad de partidos que resulta necesario tener una plantilla más amplia».