Roma, Gasperini anuncia los resultados de las pruebas de Koné y Dybala

Tras perder 3-4 en casa ante el Real Madrid, la Roma vuelve a centrarse en la liga. El equipo romano se enfrentará el sábado al Genoa de De Rossi. Con motivo del partido, Gian Piero Gasperini compareció hoy en rueda de prensa:









Una actualización sobre el estado de Koné y Dybala.

«En cuanto a Koné, la resonancia ha revelado una lesión de primer grado, no especialmente importante. Pero está claro que necesita su tiempo y esperamos poder recuperarlo un poco antes del parón. En cuanto a Dybala, no hay nada especial. Sin duda tiene una sobrecarga en el gemelo y esperamos poder recuperarlo la próxima semana».

¿Puede Pellegrini retrasar su posición al centro del campo? ¿Y Castro?

«Sí, sin duda. Ahora, dada la situación de emergencia, Pellegrini también puede desempeñar ese papel. Mientras tanto, intentaremos recuperar a de Roon y también a Cristante, esperamos que ya para el partido contra el Napoli; si no, para el siguiente. ¿Castro? En estos dos últimos partidos, en uno nos quedamos con diez y en el otro, la otra noche, el encuentro se desarrolló como se desarrolló. Pero es un chico con calidad, que ya ha disputado una temporada en nuestra liga y lo ha hecho muy bien. Así que mañana será sin duda una buena oportunidad para él».

Tras el Juventus-Roma de 2014, que terminó 3-2, Garcia dijo que aquella derrota le había permitido comprender el verdadero valor del grupo. Después de una derrota como esta ante el Real Madrid, ¿ha comprendido usted el verdadero valor de este grupo?

«Sí, pero sin hablar del título de liga ni de objetivos, porque entonces todo se complica. Este equipo tiene calidad y lleva meses demostrándolo, porque los resultados que ha conseguido no son casualidad. Últimamente nos ha tocado jugar contra el Inter, el Como y el Real Madrid, y en todos esos partidos hemos demostrado nuestro valor, incluso ante rivales de tanta entidad. Luego, a lo largo de un partido, pueden darse situaciones particulares o producirse bajas. Depende: a veces llegas a ciertos partidos con la plantilla al

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, otras veces con algunas ausencias y otras ocurre algo imprevisto, como la expulsión de Malen. Puedes pensar que expulsen a un defensa, pero es realmente difícil imaginar que expulsen a Malen. Son cosas que pasan en los partidos. Aun así, salimos de estos tres encuentros con la convicción reforzada de que, si no sucede nada fuera de lo común, podemos competir con estos equipos».





¿Qué dificultad tiene para un entrenador volver a trabajar con el equipo después de un partido como el del miércoles? ¿Cómo se evita el riesgo de un golpe anímico?

«Ese riesgo existe, porque la otra noche hubo un golpe anímico, probablemente con el 3-2. Es más, sin duda. Es algo en lo que hay que trabajar y a lo que hay que poner remedio, sobre todo porque este equipo no debe sentir que tiene necesariamente que ganar la Champions, el título de liga o cualquier otra cosa. Este equipo tiene que jugar como sabe, y punto. Y si se da una jugada en la que encajas un gol, no puedes venirte abajo anímicamente. Yo lo llamo así porque, en lo anímico, te sientes derrotado y dices: "Podía ganar y ahora ya no voy a ganar". Lo que cuenta, en mi opinión, es siempre el rendimiento, cómo compites contra estos equipos. Sabemos que los partidos se deciden en los minutos finales, pero nosotros los hemos decantado a nuestro favor en Parma y contra el Atalanta, mientras que probablemente nos ha ocurrido lo contrario contra el Inter, la Juventus o el Real Madrid. Es evidente que no se trata de un bajón físico, sino de fortaleza mental. En esos momentos podemos reaccionar con organización, que se perdió en la jugada del 3-2, y después con una respuesta contundente. Eso fue probablemente lo que nos faltó en cierto momento la otra noche. Por suerte jugamos mañana, aunque tengamos varias bajas. Nos enfrentamos a un equipo que quizá no tiene a los campeones a los que nos medimos la otra noche, pero que sin duda está mejor organizado y tiene una mayor capacidad para cerrar, cubrir y ocupar los espacios. Así que será una dificultad diferente. Mañana, independientemente de quién juegue, quién no juegue y de las ausencias, necesitamos una plantilla fuerte. Necesitamos jugadores que se sientan fuertes cuando les toque jugar, porque con este calendario no podremos alinear siempre al mismo equipo, con los mismos jugadores y sin hacer cambios. Los cambios son necesarios, porque el domingo, en Como, jugamos una parte con diez. Es normal que alguno llegue cansado al final, sobre todo si tiene que marcar a Diomandé, si tiene que marcar a Vinicius y luego entra Endrick. Es normal cuando te enfrentas a estos equipos. Nosotros también tenemos que ampliar necesariamente la plantilla. Los que jueguen mañana, quizá algunos como Castro, Mora u otros que sin duda tendrán minutos, necesitan adquirir la misma confianza y la misma fortaleza, porque las competiciones se disputan con toda la plantilla, con todo el equipo. Y un equipo no está formado por once jugadores; hoy en día, ni siquiera por quince o dieciséis. En nuestro caso, tiene que estar formado por al menos veinte jugadores. Cada vez más, por desgracia o por suerte, no lo sé, cuando juegas este tipo de competiciones y participas en la Champions, como se ve también en otros equipos, necesitas contar con más jugadores. Porque hay lesiones, sanciones, lesiones que duran un mes y otras que duran una semana, pero entre tanto juegas tres partidos. Para nosotros, el de mañana será el tercer partido en siete días y el del martes será el cuarto en diez días. Así ha cambiado el fútbol. O nos adaptamos o sufrimos las consecuencias. Pero, volviendo a las respuestas que he recibido, también quiero fijarme en las cosas buenas y no solo en cómo encajamos goles de córner. Hablemos también de eso, elevemos un poco el nivel de todos. Sigamos apostando por estos jóvenes que tenemos y que mañana quizá deban ayudarnos de algún modo a ganar al Genoa. Está claro que no será un partido fácil, todo lo contrario. Aunque estuviéramos al completo, sería un encuentro complicado. Lo único que me preocupa un poco de mañana es que tenemos realmente pocas opciones para hacer cambios y, por tanto, en alguna zona del campo tendremos que afrontar los noventa minutos quizá incluso con algún jugador del Primavera que podría debutar».

¿Hay un problema en los partidos importantes? ¿Por qué se repiten estos apagones?

«No, no son apagones, ya lo he dicho antes. También hay un rival que, igual que nosotros aprovechamos determinadas situaciones en partidos que acabamos remontando, tiene jugadores capaces de entrar y marcar la diferencia. La otra noche, Endrick cambió el partido con dos remates de cabeza. Fueron un par de jugadas, pero llegaron de la forma más imprevisible: nos pusieron en dificultades por alto en tres saques de esquina. Luego cada uno puede interpretarlo como quiera. Es normal que ciertos equipos tengan esas posibilidades. A nosotros, por ejemplo, nos puso en dificultades Gatti jugando de delantero centro. Entró y marcó el gol del empate en un barullo dentro del área. Pero no lo hizo solo contra nosotros; me parece que también ocurrió en algún otro partido, aunque ahora no recuerdo cuál. Cuando se llega a los minutos finales, muchos de estos equipos resuelven los encuentros de esta manera. Cuando ya no es posible generar juego o falta capacidad para hacerlo, se buscan otras soluciones. Pero esos goles valen exactamente lo mismo que los que marcas en una jugada elaborada. Es un hecho que muchos de estos equipos consiguen resolver así distintas situaciones y algunos partidos. Nosotros logramos hacerlo de cierta manera contra determinados equipos, mientras que quizá lo sufrimos contra otros. Tomamos nota e intentaremos ponerle remedio en el futuro».

¿Hay algo en lo que se pueda trabajar?

«Es lo que todavía tenemos que hacer, sin duda también eso. Pero, en esas situaciones, encajar tres goles seguidos de córner de esa manera... El año pasado ya había visto fallar tres penaltis en una misma jugada y pensaba que aquello era todo un récord. La otra noche nos superamos».

Sobre la necesidad de ampliar la plantilla.

«Quería explicar una cosa, aun a riesgo de que alguien diga que me estoy quejando. No se trata de eso. La cuestión es que hoy en día, quien disputa competiciones europeas, juega la Champions y afronta este tipo de calendario ya no puede tener una plantilla con el mismo número de jugadores que hace unos años, hace cinco o seis años. También podemos recurrir a la cantera; nunca jugaremos con diez, tranquilos. Pero, en cuanto al número de jugadores, para quien disputa competiciones europeas, con el calendario actual, ya es evidente que hay que afrontar tal cantidad de partidos que resulta necesario contar con una plantilla más amplia».