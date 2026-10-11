Roja para Malen, Marelli: «Correcta. Roza el balón, pero entró muy mal»

La Roma termina el partido contra el Como con diez jugadores frente a once, tras la expulsión de Donyell Malen por una falta sobre Bruno Kaiki al intentar recuperar el balón. No hubo dudas para el árbitro de campo ni para el VAR: el neerlandés entra sobre el brasileño con el pie estirado y la pierna alta.





LAS PALABRAS DE MARELLI - En DAZN, Luca Marelli opina lo mismo: «La roja es correcta. Es cierto que roza el balón con la parte interior del pie derecho, pero entró realmente muy mal, con el pie levantado por encima del tobillo, la rodilla estirada y a gran velocidad… Decisión correcta, una entrada realmente peligrosa».