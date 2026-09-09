Rodri, centrocampista del Barcelona, presentó sus disculpas al Valencia y a su afición, a raíz de unas palabras captadas por las cámaras en las que describió al equipo como "débil y muy malo", durante el partido que enfrentó a ambos conjuntos en LaLiga el pasado sábado.

El Barcelona arrolló a su anfitrión, el Valencia, con un resultado de 5-0 en la cuarta jornada de LaLiga.

La cámara del programa "El Día Después" captó al centrocampista del Barcelona en una conversación informal con su compañero Pau Cubarsí en el banquillo, donde el jugador español describió a sus rivales como "muy débiles" y "horribles".

Rodri quiso aclarar su postura antes de que comenzaran las preguntas de los periodistas tras el enfrentamiento de su equipo ante el Feyenoord neerlandés en la Liga de Campeones la noche de este miércoles, asegurando que ya había contactado con José Gayà, capitán del Valencia, y le había presentado sus disculpas a él y a todos los jugadores del equipo.

Rodri dijo, según destacó el diario "Marca": "Me gustaría decir unas palabras antes de empezar. Cuando alguien comete un error, tiene que salir y pedir disculpas. Quiero disculparme con todos los que se sintieron ofendidos, ya sean jugadores, aficionados u otros".

Y añadió: "Ya he realizado el contacto necesario con mi amigo y compañero José Gayà, y me he disculpado con él y con todos los integrantes del equipo. Fue simplemente una frase que expresaba la sorpresa, y nunca pretendí burlarme ni aprovechar ningún mal momento por el que atraviesa un equipo para sacarlo de contexto".

Y prosiguió: "Espero que el Valencia recupere el lugar que se merece y que vuelva a ser uno de los mejores clubes de esta liga".

Al mismo tiempo, Rodri insistió en la necesidad de no sacar de contexto las conversaciones privadas, considerando que lo que dijo fue en el marco de una charla privada con uno de sus compañeros.

Y afirmó: "Todos tenemos que aprender un poco más. Se sacan las cosas de contexto, y repito mis disculpas al Valencia".

Este es el primer comentario de Rodri sobre el suceso que ha generado polémica en España en los últimos días, después de que los informes periodísticos señalaran que el jugador ya había presentado sus disculpas a Gayà.

"No ganaremos por cinco cada vez"

Sobre las aspiraciones del Barcelona en la Liga de Campeones, Rodri dijo tras arrollar al Feyenoord por 5-1 este día: "La Liga de Campeones es la pequeña pieza que nos queda. Debemos cambiar algunas cosas, y en eso estamos trabajando. Todos queremos levantar esta copa de nuevo, pero tenemos que ir paso a paso".

Rodri lanzó un mensaje claro respecto a las expectativas de la afición, diciendo: "Si hay alguien que espera que ganemos por 5 goles de diferencia en cada partido, se equivoca. Todavía nos queda mucho, y la temporada es larga".