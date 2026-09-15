Rodri: Llamé a Mourinho tras la decisión de fichar por el Barcelona

Rodri, centrocampista del Barcelona, reveló nuevos detalles sobre su elección de fichar por el Barça, explicando cómo gestionó su relación con el Real Madrid, y concretamente con el entrenador José Mourinho, durante el periodo previo a tomar la decisión de incorporarse al conjunto catalán.

Rodri, centrocampista del Barcelona, declaró en una entrevista con el diario español "Mundo Deportivo": "Mourinho expresó su deseo de que me uniera a él, y me habló de lo que podía aportar al equipo. El trato fue muy bueno. Cuando tomé la decisión, también le llamé para agradecerle su interés y su buen trato. Lo veo como un entrenador extraordinario, y ya lo ha demostrado allá donde ha ido".

El jugador subrayó que la relación entre ambas partes se caracterizó por el respeto mutuo, algo que el técnico portugués también confirmó, tras elogiar la forma en que Rodri manejó todo su proceso de traspaso.

Mourinho declaró, en una entrevista con el programa español "El Chiringuito": "Es un jugador excepcional y fue muy educado con nosotros, no hay nada negativo que se pueda decir".

El nuevo jugador del Barcelona explicó en la entrevista que su decisión se basó en un "punto de vista deportivo", señalando que elegir entre uno de los dos equipos no fue un proceso sencillo.

Rodri concluyó sus declaraciones diciendo: "Decir no al Real Madrid no es fácil, sobre todo porque me trataron de una manera ideal".



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