Rodri: el Real Madrid no me engaña como hace con sus rivales

Rodri, centrocampista del Barcelona, considera que el Real Madrid sigue siendo un rival de peso, independientemente de su nivel actual o de las circunstancias que lo rodean, y subraya la necesidad de que el conjunto blaugrana ofrezca su mejor rendimiento posible si quiere imponerse en los grandes duelos.

El Real Madrid visita al Barça esta noche de domingo en el estadio Spotify Camp Nou, en el marco de la décima jornada de LaLiga.

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Sobre si el Real Madrid puede engañar a sus rivales a través de su nivel actual, mostrándose menos fuerte de lo que realmente es, Rodri declaró a la cadena "ESPN": "No nos engañan, o al menos a mí no me engañan".

Y prosiguió: "Conozco bien a los jugadores del Real Madrid desde hace muchos años, he disputado contra ellos numerosas eliminatorias y me he dado cuenta de que uno de sus mayores puntos fuertes es su capacidad para hacer creer a los rivales que no están a ese buen nivel".

El exjugador del Manchester City añadió: "El Real Madrid siempre es un rival muy fuerte, independientemente del nivel por el que esté pasando o de las circunstancias que lo rodeen. En cuanto a nosotros, y esto es lo que trato de transmitir a mis compañeros, tenemos que ofrecer nuestro mejor nivel si queremos ganarles".

Respecto a lo que aspira a aportar al Barcelona, Rodri respondió: "Creo que lo más importante que puedo aportar a este equipo es mi experiencia, además del papel de liderazgo que desempeño, ayudar a organizar a mis compañeros e inculcarles una mentalidad positiva. Quizá también pueda levantarles el ánimo y ayudarles en los momentos difíciles que podamos atravesar durante los partidos".

Y agregó: "En el plano futbolístico, está claro que el nivel aquí es altísimo, y todos los jugadores, especialmente en el centro del campo, tienen muchísima calidad. Es evidente que vine al Barcelona para aportar, y creo que también puedo ayudar al equipo en mayor medida en el aspecto técnico".



