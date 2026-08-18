El español Rodri, nuevo jugador del Barcelona, reveló los entresijos de su traspaso al club catalán procedente del Manchester City, y aseguró que abandonar el club inglés no fue una decisión fácil, pero eligió al Barcelona por considerarlo su "primera opción".

El Barcelona anunció oficialmente este martes la incorporación de Rodri procedente del Manchester City, con un contrato que se extiende hasta el 30 de junio de 2030, en uno de los fichajes más destacados del club catalán durante el actual mercado de fichajes veraniego.

El anuncio llegó tras alcanzarse un acuerdo definitivo entre ambos clubes, por un valor total cercano a los 76,5 millones de euros, que incluye unos 60 millones de euros fijos, además de variables ligadas al cumplimiento de determinadas condiciones.

Rodri: el Barcelona era mi primera opción

Rodri habló, en su rueda de prensa de presentación como jugador del Barcelona, sobre los motivos que le llevaron a elegir al Barça, y dijo: "Estoy muy feliz de estar aquí. Es un día muy especial, y un capítulo nuevo y muy importante en mi trayectoria".

Y añadió, según recogió el diario "Mundo Deportivo": "Tomar la decisión fue difícil, primero por dejar el Manchester City, el club que me lo dio todo y en el que fui muy feliz. Le estaré agradecido para siempre, y también les agradezco que entendieran que era el momento adecuado para marcharme".

Y prosiguió: "El Barcelona es un club muy grande, y un referente a nivel mundial gracias a su forma de entender el fútbol y a los valores que representa. Tenía otras opciones, pero el Barcelona era mi primera opción, y eso es lo que le dejé claro al presidente Joan Laporta".

Las declaraciones de Rodri confirman las informaciones periodísticas que apuntaban a que Rodri había rechazado una oferta del eterno rival, el Real Madrid, para unirse a sus filas, y prefirió vestir la camiseta del Barça.

¿Qué dijo sobre Busquets?

Rodri abordó las comparaciones que se establecen entre él y la exleyenda del Barcelona Sergio Busquets, y señaló que el parecido entre ambos se debe fundamentalmente a la posición y al estilo de juego.

Dijo: "Ya lo dije anteriormente. Busquets fue un gran referente. Entiendo la comparación por la posición y el estilo, pero para mí es un privilegio".

Y añadió: "Tenemos características diferentes y otras en común. Siempre lo admiré e intenté aprender de él y aprovechar algunas de las cosas que hacía".

Rodri continuó hablando sobre Busquets, que actualmente desempeña un papel con el filial del Barcelona: "Ahora está con el filial, y lo veré un poco más. Es un amigo, un compañero y un gran referente".

Rodri sobre Flick: un entrenador transparente y su idea me atrae

El centrocampista español reveló su primera conversación con el técnico alemán Hansi Flick, y aseguró que las palabras de este aumentaron su entusiasmo por afrontar su nueva experiencia en el Barcelona.

Rodri dijo: "Hablé con Flick, y me transmitió su entusiasmo. Jugar bajo su dirección me motiva mucho, tiene una idea muy valiente del fútbol, y eso me atrae mucho".

Y añadió: "Todavía tengo margen de mejora, y él puede ayudarme a convertirme en un jugador más completo".

Rodri señaló que durante el último periodo estuvo en mayor contacto con el director deportivo Deco y el presidente Joan Laporta, y explicó que Flick es "un entrenador transparente, que te dice lo que busca de ti".

Y aclaró: "Se trata del rol que el equipo necesita de un jugador con experiencia. Quiero transmitir esa experiencia a mis compañeros y venir para aportar".

Una calurosa acogida en el vestuario

Rodri habló de sus primeras impresiones dentro del equipo catalán, tras haber pasado cerca de dos meses en contacto con varios de sus compañeros.

Dijo: "Estuve cerca de dos meses con muchos de mis compañeros, y la acogida fue muy cálida. El vestuario cuenta con un grupo muy joven, y tiene muchas ganas de conseguir cosas importantes".

Y añadió: "Espero aportar aquello por lo que he venido. He entrado en un vestuario integrado y con muchas ganas".

Listo para participar

Rodri también tranquilizó a la afición del Barcelona respecto a su estado físico, y aseguró que puede volver pronto a los entrenamientos.

Dijo: "Estoy listo para jugar ahora. La operación no fue nada importante en absoluto, fue solo una intervención médica sencilla sin pernoctar en el hospital".

Y añadió: "Espero poder entrenar mañana con normalidad, y me atendré a lo que el entrenador considere oportuno. Quiero terminar los trámites del traspaso e incorporarme a los entrenamientos de Hansi lo antes posible".

El Barcelona se prepara para enfrentarse al Al Ahly egipcio mañana miércoles en el partido amistoso del Trofeo Joan Gamper, aunque no es probable que el recién llegado participe.