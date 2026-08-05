Roberto De Zerbi está contento con la incorporación de Jan Paul van Hecke al Tottenham Hotspur. Sin embargo, la temporada pasada ambos todavía estaban en bandos opuestos, y una asistencia de Van Hecke provocó bastante frustración en De Zerbi.

El Spurs peleó la temporada pasada hasta la última jornada contra el descenso. En la jornada 33, a mediados de abril, el conjunto londinense recibió en casa al Brighton.

En ese momento, De Zerbi ya era entrenador del Spurs, mientras que Van Hecke todavía tenía contrato con el Brighton. Y justo antes del final, el neerlandés fue de gran valor para su equipo.

Xavi Simons puso al Spurs 2-1 arriba a falta de un cuarto de hora, pero en el minuto 95 llegó el 2-2. Georginio Rutter marcó a pase de Van Hecke.

Eso supuso un nuevo golpe para el Spurs en la lucha por la permanencia. Finalmente, el club logró salvarse en la última jornada y, poco después, De Zerbi le envió un mensaje a Van Hecke, según cuenta a Football London.

«Le envié: “Vete a la mierda, querías mandar al Tottenham al descenso a costa del Brighton cuando le diste esa asistencia a Georginio Rutter. Ahora tienes que venir conmigo. ¡No tienes elección!”»

Ese mensaje probablemente iba algo en broma, porque De Zerbi y Van Hecke se conocen bien. Ambos ya trabajaron juntos en el Brighton entre 2022 y 2024.