Robert Moreno: "No sé si Isco jugaría en Suecia..."

El asistente de Luis Enrique en la Selección Española se deshizo en elogios hacia la selección nórdica, hacia Busquets, y también hacia Isco

recibe este lunes a en el Santiago Bernabéu en partido de clasificación para la EURO. Uno de los partidos más importantes de toda la fase. En la previa, Robert Moreno compareció en rueda de prensa para analizar la actualidad de La Roja:

¿Qué espera de Suecia?

“Espero que Suecia tenga un mal día, desde luego. Es un equipo muy trabajado. Ahora están por encima nuestro, cuartos en el Mundial, eliminar a en el play-off… Históricamente somos superiores, pero la historia no juega. Tienen un estilo muy marcado por su entrenador. Esperamos tener un buen día, ganar e irnos contentos a casa. A ser posible, con la ayuda de la máxima gente posible. He traído a mi mujer y a mis padres, pero no sé si será suficiente”.

¿A Isco le reconoce como delantero o como extremo?

“Isco parte por la banda izquierda, creo que es donde se siente a gusto, nos lo ha dicho. Es donde más puede aportar. Para nosotros es un jugador único, de los mejores del mundo entre líneas. Si no fuera español, habría que nacionalizarlo. Le tuve enfrente con el y piensas: ojalá no tenga un buen día”.

¿Mantienen la idea del once titular después del partido ante Islas Feroe?

“Hasta el último momento, siempre es susceptible de cambio. La primera vez que hablé del once fue hace dos semanas, y la última fue ayer. Y han cambiado cosas”.

¿Es Suecia favorita?

“Hemos visto entre 8-10 partidos de Suecia. Deberíamos ser nosotros lo favoritos siempre porque jugamos en casa. Cuando analizo los rivales, hay un poco de síndrome de Estocolmo, que siempre te parecen buenísimo. Luego ves a los nuestros y te relajas… Si es por nombre e historia, podemos ser favoritos. Pero ellos son muy buenos. Con un estilo diferente al nuestro, pero lo hacen muy bien”.

¿Cree que Busquets puede jugar mejor con un jugador al lado en este momento de su carrera?

“A Busquets le encontramos muy bien. Después del final de temporada, hay que levantar el ánimo. Me fastidió que en las últimas semanas se le cuestionase, y se le silbase. Cada uno es libre, pero para mí Busquets es uno de los mejores centrocampistas de todos los tiempos. Y le conozco muy bien. Como mejor se encuentra es como único pivote. Interpreta fenomenal las cuestiones tácticas. Está bien, y con ganas. Veremos si es de la partida”.

¿Isco es de esos jugadores que dependen de su estado anímico?

“Todo el mundo depende de su estado anímico. Cuando estás feliz, rindes más. Es así en la vida en general. Depende del estilo. No sé si en Suecia jugaría Isco, porque son muy directos, sin transiciones. Pero para el tipo de fútbol que nos gusta a nosotros, es ideal. No sé por qué esta temporada no ha estado tan bien. Sólo sabemos que cuando viene aquí, lo hace fenomenal”.

¿Tiene miedo de que no se llene el Bernabéu?

“Renunciar a una fortaleza es una pena. Cuanta más gente haya, más calor se notará. Si llenamos el Bernabéu vamos a ser más fuerte que si no se llena. La gente no es consciente de la fuerza que puede tener cuando te animan”.

¿Cuándo volverá Luis Enrique?

“Vivimos al día. No hay detalles. Seguro que mañana no va a estar. Ojalá que me equivoque. Esperamos que peuda estar en la siguiente, en septiembre. Pero eso lo va a marcar su situación personal. Seguís siendo muy respetuosos y os lo agradezco”.

¿Cómo ha sido esta semana entera sin Luis Enrique?

“Somos un staff bastante unido. Tenemos a Luis, aunque sea por teléfono. Es como cuando te vas a vivir solo, pero hablas con mamá, te trae tuppers… Sólo podemos agradecer a la gente la implicación. Ojalá que sea la última vez que estemos solos”.