Robert Moreno: "El principal problema para que Ansu Fati no viniera era su lesión"

El seleccionador español, Robert Moreno, rompiendo su norma de no hablar de los que no están, habló sobre la ausencia de Ansu Fati

El seleccionador español, Robert Moreno, rompió su norma de no hablar sobre los jugadores que no vienen con la selección española para hablar sobre Ansu Fati, que se pierde los encuentros ante Noruega y . Además, el entrenador dio las razones de por qué no va con la absoluta el jugador del Barça.

"Ansu Fati estaba en la prelista, como Luis Alberto, Mikel Merino... Es algo excepcional, como todo lo que le rodea, y quiero ayudarle. Le pusimos en la prelista, le valoramos, han ido pasando una serie de acontecimientos, el principal para que no viniera, más allá del burocrático que estuviera lesionado. A todos lo que les metemos son susceptibles de venir con la selección. Lo mejor es tratarlo de la forma más sincera y honesta posible para un jugador que viene jugando como lo ha venido haciendo"

Ante las preguntas sobre las opciones de que Fati pudiera vestirse con la camiseta de , Moreno volvió con su norma de no hablar de los jugadores que no se encuentran con el combinado nacional.: "Me parecería una falta de respeto hablar de los que no están. Ya no hablo de los que no están"

Para dar carpetazo al asunto, Robert Moreno analizó los criterios de valoración de jugadores, entre ellos Ansu Fati: "Cuando valoramos, vemos varias cosas. También es verdad que hay un bagaje anterior. No puedes tratar a todos los casos igual, porque tendríamos un lío. A la hora de valorar eso, el peso de Ramos, que va a batir el récord de partidos jugados, no tiene que ver con el de Ansu, por una cuestión de análisis. Es lo que tratamos de hacer cuando valoramos a los jugadores"