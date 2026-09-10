Robert Lewandowski y Rodrigo De Paul se enzarzan: «¿Quién te crees que eres, idiota?!»

Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski se han encarado durante el duelo de la MLS entre Inter Miami y Chicago Fire. Ambos se vieron envueltos en un intercambio de palabras, en el que el centrocampista argentino dejó una frase que recordó mucho a la de Lionel Messi en el Mundial de 2022.

Inter Miami y Chicago Fire firmaron tablas el miércoles por la noche. Lewandowski adelantó al equipo local a los diez minutos. El delantero polaco remató de maravilla en el segundo palo un centro de Andrew Gutman.

Tras el descanso, Inter Miami volvió a igualar el marcador. Un córner lanzado por Messi fue cabeceado al fondo de la red por Casemiro, que se elevó muy por encima de sus rivales. Sin embargo, la mayor parte de la atención terminó centrada en el tramo final.

De Paul sale en defensa de un compañero

En el minuto 89, Lewandowski e Ian Fray, defensa de Inter Miami, tuvieron un encontronazo. El delantero polaco dio un leve empujón a su rival, tras lo cual Fray se dejó caer al suelo de forma teatral. Acto seguido, se levantó y empujó a Lewandowski al suelo.

Fray se alejó después de la situación para defender un córner, pero Lewandowski todavía no quería dejar pasar el incidente y volvió a buscar la confrontación.

Ese fue el momento en el que De Paul empezó a intervenir. El temperamental centrocampista se plantó justo delante de Lewandowski. Ambos estuvieron durante un tiempo prácticamente cara a cara y luego intercambiaron algunas palabras. Según Marca, De Paul habría dicho: "¿Quién te crees que eres, idiota? He ganado dos Copas América y un Mundial. ¿Y tú?"

Las supuestas palabras de De Paul provocaron de inmediato muchas reacciones por su parecido con un momento icónico de Messi durante el Mundial de 2022. Tras el partido de cuartos de final contra Países Bajos, Messi tuvo un encontronazo con Wout Weghorst. En una entrevista posterior al encuentro, el argentino miró en dirección al delantero de la selección neerlandesa y pronunció las ya mundialmente famosas palabras: "¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? Andá pa' allá, bobo." Es decir: "¿Qué miras, tonto? Vete de aquí, tonto."



