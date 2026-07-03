Riyad Mahrez aviva las disputas dentro del Al-Ahly

La afición del Al-Ahli saudí esperaba un inicio tranquilo de temporada tras un año de títulos, pero han surgido señales de inquietud desde dentro del club. En lugar de cerrar fichajes con rapidez, los últimos acontecimientos han evidenciado divergencias técnicas y administrativas que ensombrecen los preparativos y generan dudas sobre la imagen del equipo la próxima temporada.

En los pasillos del club reina la incertidumbre mientras arrancan los preparativos para la nueva temporada, pues aún no hay visión clara sobre la plantilla que el curso pasado conquistó la Liga de Campeones de Asia y la Supercopa saudí.

Según el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat», el director deportivo, Roy Pedro, y el entrenador alemán, Matthias Jaissle, discrepan sobre la conformación del plantel y el plan de trabajo para la próxima temporada, lo que ha ralentizado las decisiones en el mercado de fichajes.

Según el informe, la dirección del club ya decidió no renovar al centrocampista marfileño Frank Kessié, quien dejará el equipo al terminar su contrato, como parte de la reestructuración de la plantilla para la nueva temporada.

Además, crece la incertidumbre sobre el futuro de la estrella argelina Riyad Mahrez, vinculado a una posible salida este verano, aunque ni club ni jugador han confirmado nada.

La incertidumbre preocupa a la afición, que aguarda decisiones que mantengan el núcleo del equipo y lo refuercen para seguir peleando por títulos.

Paralelamente, la sociedad gestora negocia la salida del centrocampista francés Enzo Melo para liberar una plaza de extranjero y fichar a un jugador que se adapte mejor a las necesidades del cuerpo técnico.