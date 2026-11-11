Rio Ferdinand señala al sustituto «ideal» de Michael Carrick mientras se agrava la crisis del Manchester United

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Michael Carrick está al borde de la destitución después de que un desastroso inicio de temporada haya dejado al Manchester United en puestos de descenso. En medio de las intensas especulaciones sobre su sustituto, Rio Ferdinand ha señalado a Mauricio Pochettino como el candidato ideal para reconstruir una plantilla deshecha.

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Carrick, cada vez más cerca de la salida

Todo apunta a que Carrick será destituido tras un desastroso inicio de la temporada 2026/27. El United ocupa el 18.º puesto de la Premier League antes del parón internacional de noviembre, a solo un punto del último clasificado. La directiva de Old Trafford está evaluando la situación del entrenador.

Un cambio en el banquillo parece inevitable mientras el club intenta salvar a toda costa su temporada en las competiciones nacionales. Varios candidatos de renombre han sido relacionados con el puesto, entre ellos Eddie Howe, Julian Nagelsmann y Antonio Conte. Sin embargo, Pochettino se ha perfilado recientemente como un firme candidato para asumir el mando.

Ferdinand señala a su candidato ideal para el banquillo

El exdefensa del United Ferdinand cree que Pochettino es la persona idónea para hacerse cargo del equipo. El técnico de 54 años firmó una ampliación de contrato como seleccionador de Estados Unidos después del Mundial, pero, según se informa, su contrato incluye una cláusula de rescisión.

En declaraciones en su canal de YouTube, Ferdinand mostró su pleno apoyo al técnico argentino. Destacó la capacidad de Pochettino para tratar con los jugadores como un factor crucial para una plantilla en apuros y con poca confianza.

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«Cuando pienso en Pochettino, una de sus mayores virtudes es el lado humano de su forma de dirigir y su capacidad para dar confianza a los jugadores», explicó Ferdinand. «Eso es muy importante ahora mismo en el Manchester United, porque tenemos a demasiadas personas muy tocadas».

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Reconstruir una plantilla tocada requiere paciencia

Pochettino cuenta con una amplia experiencia en la Premier League tras sus etapas en el Southampton, el Tottenham y el Chelsea. Llevó al Tottenham a una final de la Champions League, aunque sus críticos suelen señalar que no ganó títulos en Inglaterra. Ferdinand restó importancia a esas dudas e insistió en que el club debe centrarse en objetivos realistas en lugar de buscar títulos de inmediato.

«Repaso esa lista de nombres y creo que Pochettino es quien más destaca por reunir más de las cualidades que buscamos para recuperar y construir un grupo de jugadores», añadió.

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«El nivel ha bajado muchísimo, así que debemos ser realistas sobre dónde estamos. Hay un proceso para volver a ese nivel: necesitamos estabilizarnos y regresar a la Champions League».

Una exigente visita a Anfield en el horizonte

En su etapa más reciente, Pochettino llevó a Estados Unidos a las eliminatorias del Mundial. Su equipo acabó primero de grupo antes de sufrir una contundente derrota por 4-1 ante Bélgica en octavos de final.

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Está por ver si el United ejecutará su cláusula de rescisión. El club debe actuar con rapidez si quiere que un nuevo entrenador se incorpore antes de que termine el actual parón internacional. El Manchester United afrontará una prueba de enorme exigencia cuando se reanude la Premier League este mes: visitará Anfield para enfrentarse a su gran rival, el Liverpool, el 22 de noviembre.