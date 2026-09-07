Rio Ferdinand revela el "superpoder" del Arsenal tras la cumbre ante el Chelsea

El exdefensa inglés Rio Ferdinand reveló el "superpoder" que posee el Arsenal, el cual podría llevar al equipo a conquistar el título de la Premier League por segunda vez consecutiva.

Ferdinand dijo en su análisis de la victoria del Arsenal sobre el Chelsea por 2-1 en el derbi de Londres del pasado domingo: "Creo que os veis fuertes. Ahora también tenéis la experiencia. Incluso esa falta que cometió Declan Rice sobre Morgan Rogers cuando faltaban unos 10 minutos aproximadamente, demuestra la sólida comprensión de la gestión del partido y de cuándo cometer las faltas grandes y ralentizar el juego".

Y añadió: "El Arsenal no necesita dominar, no necesita jugar bien en algunos momentos, pero siempre está dentro del partido".

Ferdinand continuó: "Esto es algo que he notado en el Arsenal durante el último año: no les importa dominar el partido. Estábamos en la era de Pep Guardiola, donde todo giraba en torno a los sistemas y el control de las zonas, las transiciones y asegurarse de dominar la posesión del balón".

Lee también: Vídeo: "Voy a desenmascarar esta liga", Félix desata la ira de los saudíes

Y aclaró: "El Arsenal quiere hacer eso en algunos momentos, pero no dependen solo de ello; pueden ganar de muchas maneras distintas, y quizás eso represente su superpoder".

Y concluyó: "No tienen una única forma de ganar el partido, pueden hacerlo de múltiples maneras, lo que creo que los convierte en un equipo muy difícil de preparar para los rivales".

El Arsenal reaccionó tras ir por detrás con un gol tempranero de Morgan Rogers, ya que el equipo de Mikel Arteta, a menudo acusado de ser demasiado conservador, se vio obligado a salir de su caparazón.

El Arsenal le dio la vuelta al partido con los goles del capitán Martin Ødegaard, que parece estar volviendo a su mejor nivel, y de Kai Havertz, después de que el equipo mostrara la superioridad ofensiva que siempre se le acusó de no poseer.

Solo varias paradas espectaculares del nuevo portero del Chelsea, Emiliano Martínez, impidieron que el equipo de Arteta ampliara la diferencia, y al acercarse el final del partido, el Arsenal empezó a apoyarse en sus fortalezas defensivas para cerrar el encuentro con éxito y prolongar su inicio perfecto de la nueva temporada.